UGT aborda con Salek Baba los avances en la modernización de la Administración de la República Saharaui Democrática - UGT

LOGROÑO 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

UGT La Rioja ha recibido la visita institucional de Salek Baba, ministro de Recursos Humanos, Función Pública y Modernización Administrativa de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), en un encuentro mantenido con el secretario general de UGT La Rioja, Jesús Izquierdo.

La reunión se enmarca en la histórica relación de solidaridad que UGT La Rioja mantiene con el pueblo saharaui y ha servido para fortalecer los lazos de cooperación institucional y conocer de primera mano el trabajo que desarrolla el Ministerio responsable de la gestión de los recursos humanos de la administración, la función pública y los procesos de modernización administrativa de la RASD.

Durante el encuentro, Izquierdo y Baba intercambiaron impresiones sobre la importancia de contar con unas administraciones públicas sólidas, profesionales y al servicio de la ciudadanía.

Jesús Izquierdo destacó el compromiso de UGT La Rioja con la defensa de los derechos de las personas trabajadoras y con la cooperación internacional, subrayando la voluntad del sindicato de seguir estrechando la colaboración con las instituciones saharauis.

Por su parte, Salek Baba explicó las líneas de actuación que impulsa su departamento para continuar avanzando en la modernización de la administración pública saharaui.

El encuentro concluyó con el compromiso de mantener abiertas nuevas vías de colaboración y continuar fortaleciendo unas relaciones que UGT La Rioja mantiene desde hace años con el pueblo saharaui, basadas en la solidaridad, la cooperación y la defensa de los derechos sociales y laborales.