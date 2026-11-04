LOGROÑO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

UGT advierte de que tener un empleo ya no es suficiente para vivir si no se acompaña de salarios dignos, ha señalado el sindicato en una nota de prensa. En la misma, han recordado que el paro subió en octubre en La Rioja en 622 personas, contabilizando un total de 12.918 personas desempleadas.

Una subida "tan importante como previsible en los meses de octubre tras la finalización de las temporadas estacionales, con un aumento especial de los sectores Servicios (321 desempleados/as más) e Industria (126 nuevas personas en paro)". La afiliación a la Seguridad Social marca un importante descenso en el Régimen General Agrario, con 2.145 bajas, mientras el Régimen General mantiene cierta estabilidad (50 afiliados menos que el mes anterior pero 2.682 más que hace un año) motivado por las 1.066 altas registradas en el sector de Educación que habitualmente registra este mes.

"Sí se observa una notable caída en la contratación con respecto a 2025, si bien el ritmo de contratos indefinidos sigue siendo elevado, el 36,35 por ciento del total", ha indicado.

Al margen de esta oscilación más o menos habitual en este periodo, UGT La Rioja recuerda que "tener un empleo, aunque sea indefinido, ya no garantiza una vida digna, si éste no va acompañado por unos salarios que permitan cubrir el alto nivel de inflación actual, que está empobreciendo a las familias, ya ahogadas por la situación crítica de la vivienda".

Por ello, el sindicato insiste "en la imprescindible necesidad de subidas salariales acordes con el coste de la vida así como medidas reales para facilitar el acceso a la vivienda". Ambos ejes "son básicos para emprender cualquier proyecto de vida". Además, UGT recuerda a las empresas que la capacidad de compra de las personas trabajadoras "es fundamental para mantener la actividad productiva".

"Sin consumo ni demanda interna la actividad se resiente, por lo que subir los salarios no sólo es básico para el mantenimiento de las economías familiares, sino que resulta una inversión en la viabilidad general de nuestro sistema productivo", ha apuntado el sindicato.

Sin embargo, la patronal "sigue aumentando su margen de beneficios haciendo oídos sordos a estas cuestiones, con subidas irrisorias que están provocando una generación de trabajadores pobres, por lo que resulta fundamental una respuesta masiva el próximo 11 de noviembre que obligue a las empresas a negociar subidas salariales dignas y a las administraciones a tomar medidas urgentes para paliar la crisis de la vivienda".