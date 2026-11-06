UGT afirma que la propuesta del Gobierno riojano de servicios mínimos para el 11N "evidencia falta de plantilla"

LOGROÑO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos considera "abusiva" la propuesta de servicios mínimos planteada por el Gobierno regional para la huelga del próximo 11 de noviembre, especialmente en aquellos servicios en los que se exige una cobertura del cien por cien de los efectivos o prácticamente equivalente a una jornada ordinaria.

El sindicato advierte de que "estas condiciones limitan el ejercicio efectivo del derecho fundamental a la huelga y ponen de manifiesto un problema estructural, y es que las plantillas de los servicios públicos riojanos son insuficientes".

Para UGT, "resulta especialmente preocupante que los servicios mínimos establecidos apenas permitan diferenciar una jornada de huelga de cualquier otro día de trabajo". "Es irónico que los servicios mínimos sean prácticamente los servicios ordinarios que se mantienen durante todo el año", ha lamentado el sindicato.

Esta situación demuestra que la Administración "sostiene los servicios públicos con unos recursos humanos ajustados al límite".

Los servicios mínimos "deben garantizar exclusivamente la atención de las necesidades esenciales de la ciudadanía, sin convertirse en una herramienta que vacíe de contenido el derecho a la huelga".

Esta situación se aprecia especialmente en el ámbito sanitario, "donde las urgencias y la atención imprescindible deben estar garantizadas, pero no se puede confundir esa obligación con mantener servicios completos".

También resulta "desproporcionado" exigir un ordenanza por cada turno o mantener al 100% determinados puestos de jefatura de sala cuando no resulta imprescindible para garantizar la atención esencial.

En otros ámbitos, como la Administración de Justicia, la cobertura establecida se aproxima igualmente a la actividad de un día ordinario.

A ello se suma la situación de Correos, donde las plantillas ya son muy ajustadas y la falta de efectivos dificulta tanto la prestación habitual del servicio como el ejercicio efectivo del derecho a la huelga.

Por ello, el sindicato "reclama un refuerzo de las plantillas estructurales que permita prestar unos servicios públicos de calidad, atender adecuadamente a la ciudadanía y garantizar que las personas trabajadoras puedan ejercer su derecho a la huelga sin que ello suponga poner en riesgo la actividad esencial".

Los servicios mínimos "deben ser realmente mínimos". "Garantizar los servicios públicos también significa dotarlos de personal suficiente durante los 365 días del año, no limitar el derecho a la huelga porque las plantillas estén permanentemente bajo mínimos", han concluido.