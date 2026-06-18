UGT alerta que la Policía Local de Logroño utiliza vehículos con la ITV "caducada desde mayo"

LOGROÑO, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos La Rioja ha criticado que la Policía Local de Logroño "utiliza dos vehículos con la ITV caducada desde mayo. Esta situación ya fue denunciada por UGT en abril de 2024, cuando el Ayuntamiento de Logroño incumplía la misma norma con cinco motocicletas policiales".

La Policía Local de Logroño "cuenta con diversos vehículos no rotulados para el desarrollo de diversas funciones, como el uso por las unidades de Convivencia o Menores, las cuales requieren este tipo de vehículos para el desplazamiento de personas menores de edad o personas afectadas por situaciones de violencia de género".

Dos de estos vehículos, concretamente dos coches, "lo estaban haciendo de manera irregular hasta el día de ayer, pues tenían la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) caducada desde mayo". La determinación de no utilizar dichos vehículos "partió de un subinspector que detectó esta situación".

El renting de dichos vehículos finaliza en breve, y al parecer, "se pretendía continuar utilizándolos hasta entonces sin pasar la ITV". Para UGT "es inaceptable que un vehículo municipal no cumpla con lo establecido en la normativa y, todavía más grave, tratándose de vehículos policiales".

UGT ha sabido, además, que "no existe una prórroga del renting de los dos vehículos que han dejado de prestar servicio policial, razón por la que se verá afectado el correcto funcionamiento del mismo, debido únicamente a la deficiente gestión municipal que se observa en Policía Local".

Además, el sindicato ha criticado que el furgón de Atestados "cuenta con nuevas deficiencias". A las ya denunciadas en 2024, "ahora se suma la detección, por parte de los agentes, de la entrada de humo procedente del tubo de escape en el habitáculo, lo que inhabilita su uso en la situación más habitual, que es con el vehículo detenido mientras se realizan labores de investigación de accidentes o pruebas de detección de alcohol o drogas en el lugar de los hechos".

"La inacción durante esta legislatura de los responsables municipales en materia policial es intolerable, razón por la cual UGT exige explicaciones a la Dirección General de Interior y a la Jefatura de Policía Local de Logroño, máxima responsable de la gestión de esta unidad, así como al concejal responsable del área, Francisco Iglesias", concluye el sindicato.