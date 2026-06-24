UGT alerta de "temperaturas superiores a 30 grados" en varias oficinas del Ayuntamiento de Logroño

LOGROÑO 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos La Rioja alerta de que personal de varias oficinas del edificio principal del Ayuntamiento de Logroño "están desarrollando su jornada laboral con temperaturas superiores a los 30ºC como consecuencia de la avería de los sistemas de climatización en varias de las estancias".

En el edificio principal de oficinas del Ayuntamiento de Logroño, decenas de trabajadores y trabajadoras "están atravesando el verano y la actual ola de calor en unas condiciones de trabajo deplorables, ya que las estancias en las que desarrollan su labor tienen averiados desde hace tiempo sus sistemas de climatización, lo que está provocando que sus jornadas se desarrollen con temperaturas extremas".

Después de varios días en los que el personal municipal de las áreas de Informática, Registro y Estadística ha tratado de sofocar el calor con sus propios medios, la única solución propuesta por el Consistorio ha sido proporcionar ventiladores.

"Esta medida es insuficiente e inoperante, ya que los ventiladores se limitan a remover el mismo aire de las estancias, sin rebajar en absoluto la temperatura ni resolver un problema que afecta directamente a la salud y a las condiciones de trabajo del personal".

UGT puso ayer estos hechos en conocimiento de la técnico municipal en materia de Prevención, solicitándole que se adoptaran medidas urgentes para el personal municipal afectado. Tras comprobar la situación existente en las dependencias afectadas, la técnico emitió el informe correspondiente, en el que dejó constancia de las condiciones inapropiadas en las que se está desarrollando el trabajo en la actualidad.

A pesar de que la Unidad de Arquitectura, responsable del mantenimiento de los edificios municipales, está tratando de solucionar la avería existente, UGT insiste "en que deben adoptarse medidas urgentes y extraordinarias mientras se resuelve la incidencia".

En este sentido, "planteamos que se ofrezca al personal afectado la posibilidad de teletrabajar, como modalidad de trabajo ya existente en el Ayuntamiento, o que se instalen elementos de climatización provisionales en las zonas afectadas. Hasta el momento, ninguno de estos planteamientos ha sido adoptado por el Ayuntamiento".

UGT considera "inaceptable" que el Ayuntamiento de Logroño esté incumpliendo lo previsto en el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, donde se recoge que en los locales en los que se desarrollen trabajos de oficina la temperatura debe estar comprendida entre los 17ºC y los 27ºC, un límite máximo que está siendo superado con creces durante estos días.

"De no adoptarse medidas urgentes que garanticen el cumplimiento de la normativa vigente y permitan que las trabajadoras y trabajadores desarrollen su labor en unas instalaciones adecuadas, UGT pondrá estas irregularidades en conocimiento de la Inspección de Trabajo", finalizan.