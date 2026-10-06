UGT anima a votar por correo con normalidad "ante las sospechas de fraude electoral de Ayuso y Abascal"

Archivo - Una trabajadora de Correos deja los votos - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LOGROÑO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos La Rioja defiende la profesionalidad de las trabajadoras y trabajadores de Correos y reclama a los partidos de la derecha "que no pongan en duda la seguridad y las garantías del voto por correo".

Para el sindicato, las declaraciones realizadas ayer por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y por el presidente de Vox, Santiago Abascal, en las que pusieron en cuestión el voto por correo y su gestión "son totalmente inaceptables".

UGT considera que este tipo de declaraciones "generan una sospecha injustificada sobre un servicio público y sobre una plantilla que lleva décadas participando en los procesos electorales con profesionalidad, esmero y rigor".

En este sentido, la secretaria de Correos de UGT Servicios Públicos La Rioja, Ana Carmen Cárcamo, reclama a Ayuso y Abascal "altura de miras y responsabilidad y recuerda que las trabajadoras y trabajadores de Correos desarrollan su labor con todas las garantías y con el máximo cuidado en cada proceso electoral".

"Las trabajadoras y trabajadores de Correos no pueden convertirse en el blanco de las disputas políticas. Su profesionalidad está fuera de toda duda y su trabajo garantiza un derecho fundamental como es el derecho al voto", señala Cárcamo.

UGT recuerda que Correos ha gestionado durante décadas el voto por correo en todo tipo de procesos electorales, también en las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid en las que Isabel Díaz Ayuso ha concurrido como candidata.

Unos procesos cuyos resultados no han sido cuestionados y en los que la plantilla de Correos cumplió con su responsabilidad con las mismas garantías que en el resto de convocatorias.

El sindicato considera "fundamental" que los diferentes gobiernos, tanto el Gobierno de España como los gobiernos autonómicos, trasladen un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía y defiendan públicamente la seguridad y las garantías del voto por correo.

UGT pide a los partidos de la derecha que actúen con responsabilidad y no alimenten dudas sobre un sistema que cuenta con mecanismos de seguridad y control y que permite ejercer el derecho al voto a miles de personas en cada proceso electoral. "El debate político no puede servir para deteriorar la imagen de Correos ni para poner bajo sospecha a sus profesionales. La plantilla postal merece reconocimiento y respeto por una labor esencial para garantizar el funcionamiento de los procesos electorales y, con ello, el derecho fundamental".