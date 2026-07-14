UGT avisa de temperaturas de más de 30º en el San Pedro y exige protección para trabajadores y pacientes

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos La Rioja avisa de que varios servicios del Hospital San Pedro "soportan temperaturas superiores a los 30 grados durante la actual ola de calor, como en las oficinas de Gestión Económica y Pagos a Terceros, donde la plantilla desarrolla su jornada en unas condiciones térmicas incompatibles con la normativa de prevención de riesgos laborales".

El sindicato exige al Servicio Riojano de Salud (SERIS) una actuación inmediata para garantizar la seguridad y la salud de trabajadores, pacientes y usuarios. La situación también es especialmente preocupante en los almacenes del Hospital San Pedro, donde los trabajadores realizan su actividad en un ambiente asfixiante por la ausencia de sistemas adecuados de ventilación y de equipos de climatización.

En este sentido, UGT recuerda que "esta situación no es nueva". Como miembro del Comité de Seguridad y Salud, UGT "ha denunciado en reiteradas ocasiones las deficiencias relacionadas con las altas temperaturas y ha reclamado medidas correctoras al SERIS".

"Sin embargo, la Administración sigue sin ofrecer soluciones eficaces y cada verano vuelven a repetirse los mismos problemas", afirman.

Las altas temperaturas no afectan únicamente al Hospital San Pedro. En el Hospital de La Rioja, la Unidad de Psiquiatría soporta temperaturas muy elevadas y el comedor de la unidad carece de una ventilación adecuada, lo que provoca un ambiente sofocante tanto para los profesionales como para los pacientes ingresados.

UGT "vuelve a denunciar también la situación del Centro de Salud Mental de Albelda, un centro sobre el que el sindicato ha advertido en numerosas ocasiones ante el Comité de Seguridad y Salud. Durante el verano se convierte en un auténtico hervidero, con temperaturas superiores a los 32 grados en habitaciones, zonas comunes y comedor, sin que el SERIS haya implantado una solución definitiva".

A esta relación se suma el Centro de Salud de Alberite, "donde trabajadores y usuarios soportan un calor insufrible durante los meses de verano, así como otros centros sanitarios de La Rioja en los que las condiciones térmicas también resultan inaceptables".

UGT criticas que, en algunos centros, "son los propios trabajadores quienes tienen que llevar ventiladores de su casa para intentar hacer más soportable la jornada laboral".

"Las altas temperaturas no solo perjudican las condiciones de trabajo. También suponen un riesgo para la salud de pacientes y profesionales. El estrés térmico puede provocar mareos, golpes de calor, agotamiento, pérdida de concentración y un incremento del riesgo de accidentes e incidencias asistenciales".

Por todo ello, UGT Servicios Públicos La Rioja exige al SERIS "la adopción inmediata de medidas en todos los centros afectados, la elaboración de un plan integral de control y seguimiento de las temperaturas y la puesta en marcha de actuaciones permanentes que garanticen el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales". UGT recuerda "que proteger la salud de trabajadores y pacientes no es una opción, sino una obligación legal de la Administración".