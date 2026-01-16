UGT y CCOO lamentan el fallecimiento esta noche del vigilante de seguridad del Museo Wurth durante el servicio

Archivo - Museo Würth - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT La Rioja (FeSMC-UGT) y el sindicato CCOO han lamentado un nuevo fallecimiento en accidente laboral en La Rioja. En esta ocasión, se trata del vigilante de seguridad del Museo Würth, un hombre de 64 años, perteneciente a la empresa Prosegur.

El trabajador, que ha sido encontrado muerto esta noche, ha fallecido durante su servicio de tarde, debido al parecer a un infarto, según los primeros indicios. El servicio 112, trasladado hasta el lugar, sólo habría podído certificar ya su fallecimiento.

FeSMC UGT La Rioja insta a investigar el fallecimiento de este trabajador, el primero del año 2026 en accidente laboral.

No obstante, a la espera de las conclusiones, advierte de la importancia de realizar los correspondientes reconocimientos médicos, previstos para analizar la salud laboral de sus trabajadores y trabajadoras y minimizar posibles riesgos. Como es habitual, el sindicato convocará un minuto de silencio en la puerta de su sede, este lunes, a las 11 horas, para lamentar esta nueva muerte por accidente laboral.

Por su parte, CCOO se concentra, junto a su sede, esta mañana a las 12,00 horas.