UGT y CCOO llaman a los trabajadores a secundar los paros parciales el 15 de octubre por el "genocidio" en Palestina

LOGROÑO, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los secretarios generales de UGT y CCOO de La Rioja, Jesús Izquierdo y Rodrigo Alfaro, respectivamente, han hecho un llamamiento a los trabajadores para secundar los paros parciales, de dos horas por turno, así como salidas de centros laborales de los trabajadores, el 15 de octubre para reclamar el "fin del genocidio" en Palestina.

Ambos han dado a conocer la convocatoria antes de registrarla en la Delegación del Gobierno en La Rioja. Con ello, los sindicatos quieren "apoyar la causa palestina contra el genocidio que está cometiendo Israel en el Estado palestino", ha destacado Alfaro.

Ha explicado que la jornada de protesta "serán dos de paro por cada turno", así como el resto de trabajadores que "apoyan la causa palestina, salgan de sus centros de trabajo para solidarizarse con esta situación que no se puede consentir".

"Creo que es un momento en el que hay que dar el 'do de pecho', porque es ahora cuando más encima esta de la mesa el debate, algo que estamos viendo desde el propio Gobierno a toda Europa que se empieza a posicionar", ha añadido el secretario general de CCOO, concluyendo que "hay que dar una posición clara por parte de las organizaciones sindicales".

Izquierdo, por su parte, ha asegurado que va a ser un día, el 15 de octubre, de "lucha, y de apoyo y en solidaridad con el pueblo palestino". "Hemos querido dar cobertura a aquellos trabajadores y trabajadoras que nos quieran acompañar en esta jornada de lucha para que puedan faltar al trabajo y, sobre todo, para que puedan acudir a todos los actos que se celebren ese día", ha reseñado.

Ha añadido Izquierdo que "desde UGT y Comisiones Obreras queremos expresar nuestro más absoluto rechazo al genocidio y a la masacre que se está produciendo en Palestina". "Es indecente las vulneraciones del derecho internacional que se están produciendo, incluida la detención también en aguas internacionales de la Flotilla de la Libertad", ha resaltado.

El secretario general de UGT ha reclamado que "se acabe de una vez

Nosotros queremos también que se acabe de una vez, por todas, esta invasión del Estado palestino por parte de Israel". "Las organizaciones sindicales, las organizaciones de clase, tenemos que estar al lado de aquellos que más sufren; trabajadores y trabajadoras palestinos que lo han perdido absolutamente todo y, sobre todo, una población que está siendo absolutamente masacrada".

Con esta jornada de lucha, ha apuntado, "queremos apoyar esta reivindicación de la constitución de un nuevo Estado palestino, que ambos Estados puedan convivir en libertad y, sobre todo, decimos alto y claro que se acabe de una vez por todas esta masacre y que venga la paz".

Para concluir, Izquierdo ha señalado que "se están concretando cuáles van a ser los actos ese día, si bien lo que queremos es que la clase trabajadora se pueda manifestar libremente y mostrar su solidaridad en ese día para expresar el más absoluto rechazo a esa masacre que está perpetrando Israel en el Estado palestino".