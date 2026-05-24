UGT se concentra este lunes en el San Pedro para exigir la reclasificación profesional de técnicos medios y superiores

LOGROÑO, 24 May. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos La Rioja se concentrará este lunes, 25 de mayo, a las 11,30 horas, frente al Hospital San Pedro de Logroño para exigir la reclasificación profesional del personal técnico medio y superior del SERIS.

La movilización afectará a distintos colectivos, entre ellos TCAEs, Técnicos de Farmacia y Técnicos Superiores Sanitarios.

Desde UGT "reclamamos una solución inmediata para acabar con una situación que se arrastra desde hace años y que sigue sin respuesta por parte de las Administraciones".

"Llevamos muchos años peleando la correcta clasificación de los actuales grupos C2 y C1, correspondientes a técnicos de grados medios y superiores, en los grupos C1 y B respectivamente, en función de la titulación exigida para el acceso al empleo público", argumentan.

Tras la firma del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, en octubre de 2022, "el Gobierno de España disponía de plazo hasta finales de 2023 para proceder a la plena implantación de la reclasificación profesional de los colectivos de Técnicos Medios y Superiores Sanitarios".

El acuerdo recogía el pase del grupo C2 al C1 de los Técnicos Medios Sanitarios y del grupo C1 al B de los Técnicos Superiores, una vez culminada la Disposición 3ª del TREBEP y plenamente operativa la clasificación profesional del artículo 76.

"Sin embargo, pese a que el procedimiento para llevar a cabo esta reclasificación ya está negociado, el proceso continúa bloqueado por la falta de financiación por parte del Ministerio de Hacienda".

La cantidad necesaria "ronda los 450 millones de euros y, a día de hoy, sigue sin desbloquearse". Todo ello "después de numerosas actuaciones y movilizaciones sindicales para exigir el cumplimiento del acuerdo firmado".

Desde UGT "denunciamos que han pasado ya casi tres años de incumplimiento del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI".

Esta reivindicación "se ha planteado en numerosas ocasiones por UGT Servicios Públicos La Rioja en las mesas de Sanidad estatal y también regional, ya que hemos exigido al Gobierno de La Rioja y a la consejera de Salud, María Martín, que lleven a cabo en el SERIS la misma reclasificación profesional que se aplicará a los técnicos medios y superiores de la CAR cuando finalice el proceso de Integración".

En La Rioja, además, "entendemos que no hay excusas para seguir retrasando esta medida". El Anteproyecto de Ley del Estatuto Marco "ya contempla una clasificación adecuada para todas las categorías profesionales, aunque su aplicación definitiva no llegará hasta la aprobación de la norma".

Por eso "creemos que es ahora cuando el Gobierno de La Rioja y el SERIS pueden y deben actuar para evitar diferencias entre profesionales que desempeñan las mismas funciones, no podemos permitir que dentro de una misma Administración existan empleados públicos de primera y de segunda".

Por último, UGT Servicios Públicos La Rioja avanza que participará también en la concentración del colectivo de Técnicos Superiores el próximo viernes 29 de mayo para reclamar la reclasificación profesional de los técnicos superiores sanitarios.