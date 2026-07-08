UGT critica que Ayuntamiento de Lardero obliga a la Policía a trabajar en días de descanso sin compensar disponibilidad

Archivo - Un vehículo de la Policía Municipal,de Lardero - Alberto Ruiz - Europa Press - Archivo

LOGROÑO 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos La Rioja ha criticado que el Ayuntamiento de Lardero ha comenzado a nombrar servicios extraordinarios mediante decreto de Alcaldía tras la eliminación del complemento de disponibilidad para su plantilla tras la aplicación de la nueva Relación de Puestos de Trabajo. Esta medida "obliga a los agentes de la Policía Local a trabajar en sus días de descanso".

Sin embargo, "ya no perciben el complemento de disponibilidad que compensaba esa obligación". Los policías "realizan el mismo trabajo, asumen las mismas responsabilidades y sin cobrar la compensación por la disponibilidad".

UGT considera que esta decisión "incumple el acuerdo-convenio que regula las condiciones laborales de la plantilla municipal". Además, "supone un nuevo recorte de derechos para los trabajadores afectados". UGT Servicios Públicos La Rioja critica que el Ayuntamiento "mantiene las mismas necesidades del servicio, pero ha eliminado la compensación económica que percibían los agentes cuando debían acudir a trabajar fuera de su jornada ordinaria".

La situación "resulta todavía más preocupante por la falta de efectivos en la Policía Local". El Ayuntamiento "rechazó presupuestar y convocar una plaza que ya estaba catalogada". También decidió "no incluirla en la oposición conjunta de Policía Local que se celebrará el próximo mes de septiembre". Esta decisión "impide reforzar la plantilla y obliga a recurrir a servicios extraordinarios para cubrir las necesidades del servicio". Esta forma de actuar "perjudica el descanso de los agentes y dificulta su conciliación personal y familiar".

Los policías "no pueden planificar sus días libres porque pueden ser llamados a trabajar por decisión unilateral del Ayuntamiento". UGT alerta de que "esta situación está generando un importante malestar entre la plantilla y está afectando a la seguridad del municipio, ya que, en algunos turnos de noche, se ha llegado a una situación en la que prácticamente todo el servicio ha recaído sobre un único agente".

UGT solicita "a la alcaldesa la apertura de un diálogo real para solucionar este conflicto y exige el respeto a los derechos de la plantilla". "En el atolladero están en juego el bienestar de la plantilla y la seguridad de los vecinos de Lardero", ha concluido.