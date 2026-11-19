LOGROÑO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos La Rioja alerta de "las deficiencias del pasado examen de promoción interna al Cuerpo Administrativo de la Administración General y exige al Gobierno regional una revisión de los procesos selectivos para garantizar oportunidades reales de promoción profesional".

El examen celebrado el pasado 7 de noviembre "vuelve a evidenciar los problemas de un sistema que, en lugar de valorar la experiencia y las competencias adquiridas durante años de trabajo en la Administración, sigue dando un peso excesivo a la memorización".

Casi el 40% de las preguntas exigía conocer literalmente la normativa, hasta el punto de que las respuestas dependían de identificar pequeños cambios en la redacción de los artículos y no de demostrar su conocimiento o capacidad para aplicarlos a situaciones administrativas concretas, afirman desde el sindicato.

A esta dificultad se suman "las deficiencias detectadas en el propio ejercicio, ya que el Tribunal Calificador tuvo que anular cinco preguntas; cuatro por referirse a materias que no figuraban en el programa de la convocatoria y una quinta por un error en la referencia de un artículo".

Para UGT, estos fallos "ponen en cuestión la calidad de la elaboración de las pruebas y la exigencia de rigor que debe presidir cualquier proceso selectivo".

El sindicato también critica "la desigualdad de oportunidades en la preparación del examen".

"Un número significativo de aspirantes no pudo acceder al curso organizado por el propio Gobierno de La Rioja porque las plazas eran insuficientes y se adjudicaban por orden de entrada de las solicitudes", aseguran.

Además, las personas que sí pudieron asistir "trasladaron su malestar por la escasa correspondencia entre la formación y el examen, porque los test del curso tenían cuatro opciones de respuesta, frente a las tres del ejercicio oficial, y apenas se ajustaban al temario definitivo, que había experimentado modificaciones sustanciales".

UGT considera que "la promoción interna no puede convertirse en una reproducción de los mecanismos de acceso libre".

Esta reivindicación cobra especial importancia "porque existe una equiparación real de funciones entre el personal de los cuerpos Auxiliar y Administrativo que no tiene reflejo en su clasificación profesional, grupo de titulación, retribuciones ni posibilidades de promoción".

Una situación que UGT lleva "tiempo reclamando corregir mediante la reclasificación del Cuerpo Auxiliar al Administrativo, como ya se hizo en su momento en el Ayuntamiento de Logroño y en el Servicio Riojano de Salud".

Durante la negociación de la Oferta de Empleo Público de 2026 se acordó convocar las 50 plazas de Administrativo por promoción interna vertical mediante concurso de méritos.

Sin embargo, "el Gobierno regional terminó rechazando esta fórmula alegando la existencia de informes jurídicos desfavorables".

Ante esta situación, UGT vuelve a exigir "una reforma que incluya un repertorio cerrado de preguntas y respuestas, publicado con suficiente antelación y del que se extraigan las cuestiones del examen, así como una revisión de los méritos para reconocer adecuadamente la experiencia y la trayectoria profesional de los empleados públicos".

UGT Servicios Públicos ha trasladado estas reivindicaciones a la Dirección General de Función Pública y reclama al Gobierno de La Rioja que abra una negociación para mejorar el sistema.

El personal que ya trabaja en la Administración "merece una promoción interna justa, transparente y adaptada a su realidad profesional", finalizan en su comunicado.