UGT critica "la saturación" de las Urgencias del San Pedro con 43 pacientes pendientes de ingreso

Archivo - Urgencias Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos La Rioja ha criticado "la saturación" que sufren las Urgencias del Hospital San Pedro, donde en estos momentos 43 pacientes permanecen pendientes de ingreso hospitalario, de los que únicamente siete tienen una cama asignada.

El servicio se encuentra al límite de su capacidad, con las 18 camas de Prehospitalización (PH) ocupadas, los toriles completamente llenos y la Unidad de Corta Estancia (UCE) obligada a doblar habitaciones. Además, los controles 3D y 4C han cerrado la mitad de las camas, mientras que la otra mitad se encuentra ocupada.

Por ello, exigimos a la Consejería que "refuerce de manera inmediata las plantillas de cara a los meses de julio y agosto y adopte las medidas necesarias para evitar que este colapso continúe deteriorando las condiciones de trabajo de las plantillas y de la ciudadanía".

Hace exactamente un año, desde UGT "advertíamos de la saturación que sufrían las Urgencias del Hospital San Pedro y alertábamos de que la falta de planificación durante el verano volvería a traducirse en una situación de colapso". Hoy, un año después, "comprobamos que nada ha cambiado".

La Consejería "vuelve a afrontar el periodo estival sin la previsión necesaria, pese a conocer el incremento de la presión asistencial durante estas fechas". Desde UGT han vuelto a alertar de que "no nos encontramos ante una situación excepcional ni imprevisible. Cada verano se produce un incremento de la presión asistencial que la Administración conoce perfectamente".

Sin embargo, una vez más, "comprobamos cómo la falta de planificación y de recursos humanos suficientes termina provocando un colapso que afecta tanto a la ciudadanía como a los profesionales". En los últimos días hemos escuchado al presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, anunciar importantes inversiones para la sanidad riojana.

Desde UGT Servicios Públicos valoramos positivamente cualquier inversión destinada a mejorar las infraestructuras sanitarias, "pero consideramos que ha llegado el momento de priorizar también las inversiones en recursos humanos".

Por ello, exigimos al Gobierno de La Rioja y a la Consejería de Salud que "destinen los recursos necesarios para reforzar las plantillas de todas las categorías profesionales, planifiquen con antelación los periodos vacacionales y dejen de afrontar cada verano con la misma falta de previsión".