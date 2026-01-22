UGT denuncia "acoso y amenazas hasta el despido o la enfermedad" en Euro Seating

El secretario general de UGT-FICA, Carlos Alfaro; y el responsable del sector del Metal, Jose María García - UGT

LOGROÑO, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Federación de trabajadores de Industria, Construcción y Agro de la Unión General de Trabajadores (FICA-UGT), Carlos Alfaro, ha denunciado hoy "acoso y amenazas hasta el despido o la enfermedad" en Euro Seating.

Alfaro ha ofrecido una rueda de prensa junto al responsable del sector del Metal, Jose María García, en la que ha querido hacer pública una situación "en una empresa que ha intentado diferenciarse con una imagen pública ligada a la innovación" pero tiene "sometidos a sus trabajadores con prácticas de los años 50".

Ha relatado un clima de "terror", especialmente entre afiliados y delegados de UGT, que ha derivado en la presentación de dos conflictos colectivos, once demandas individuales y seis denuncias en Inspección, sólo en 2025.

Se ha remontado al año 2021, cuando la dirección "ya despidió a cinco trabajadores que iban en la candidatura de UGT y no le importó pagar unos 200.000 euros por los despidos improcedentes".

Con la firma del convenio, en enero del 2025, la situación empeoró ya que el responsable de la empresa "se niega" a aceptar una paga que se reconoce en el mismo así como el plus transporte, llegando, para esto último, a "falsificar" la dirección de los trabajadores.

La respuesta a cualquier trabajador que exige sus derechos, ha dicho, es el acoso o, directamente, el despido reconociendo la improcedencia. Es el caso de los trabajadores que se han postulado en las listas de las elecciones sindicales: despedirles o "comprarles".

"Esta es la empresa que presume de ser un ejemplo de innovación, de líder mundial, mientras acosa, amenaza y persigue a sus trabajadores y trabajadoras hasta el despido o la enfermedad cuando defiende sus derechos", ha clamado.

También se ha preguntado "para qué queremos una Inspección de Trabajo que no actúa". "Una situación", ha explicado, "que conoce todo el pueblo y que nos hemos visto obligados a denunciar públicamente, para ver si la inspección actúa y la empresa y su propietario decide dejar de machacar a los trabajadores y trabajadoras aunque sólo sea por un deterioro de su imagen pública".