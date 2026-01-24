UGT denuncia el cierre del supermercado Lupa en Vara de Rey y exige una reunión urgente para conocer las causas

LOGROÑO, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federación estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT (FeSMC-UGT) ha denunciado el cierre del supermercado Lupa en Vara de Rey y ha exigido una reunión urgente para conocer las causas.

En nota de prensa, el sindicato se ha mostrado "indignado con el cierre y con las formas, que sólo demuestran el escaso respeto de la empresa por sus trabajadoras y trabajadores".

Se trata, ha relatado, de un cierre "por sorpresa" que afecta a dieciséis trabajadores y que no han tenido, ha dicho, "comunicación ni negociación previa" alguna a través de los representantes legales de las personas trabajadoras.

FeSMC UGT desconoce aún las causas del cierre, y ha instado a respetar la legalidad y abrir de forma inmediata una vía de comunicación y negociación con los representantes legales de las personas trabajadoras para conocer el motivo del cierre y para ofrecer alternativas viables a las personas que prestan sus servicios en este centro.

El sindicato ha manifestado su total indignación por el cierre y por las formas empleadas que, no obstante, ha dicho, "sólo ratifican y demuestran el total desprecio con que la empresa afronta de forma constante las relaciones laborales y la negociación con los trabajadores y trabajadoras".

DESPIDOS Y RECOLOCACIONES

En la mañana de hoy, un cartel en la puerta del supermercado anunciaba que estaría cerrado por la tarde. Sin más explicaciones.

Dentro, las conversaciones entre los clientes y los trabajadores eran, casi, monotemáticas. "Hay gente que se ha ido a la puta calle, hablando el plata, y a otros los recolocan", indicaba uno de los empleados indignado. Algunos comentaban: "Tengo que hacer el traspaso a Gran Vía".