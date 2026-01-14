UGT destaca que "un año más vuelve a ser la primera fuerza sindical de La Rioja, a siete puntos de la segunda"

El secretario general de UGT La Rioja, Jesús Izquierdo, y el de Organización, Álvaro Granell,revelan los datos de las elecciones sindicatles en La Rioja - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT La Rioja, Jesús Izquierdo, y el de Organización, Álvaro Granell, han destacado que "un año más, UGT, vuelve a ser la primera fuerza sindical de La Rioja, con siete puntos de diferencia el segundo sindicato (CCOO)".

Ha sido en una comparecencia de prensa, en la que han desgranados alguno datos de las elecciones sindicales en la región, manifestando que en el último cuatrienio -de 2022 a 2025- UGT ha obtenido 1.089 delegados sindicales, un 38,87 por ciento, frente al 31,87 por ciento de CCOO y 893 delegados, y 331 de USO, que suma el 11,81 por ciento. Todo ello, se ha desarrollado en los 1.020 procesos electorales.

Ha apuntado, que con esto, "es raro el día que no hay un proceso electoral en las empresas riojanas; algo que requiere un esfuerzo humano económico de nuestra organización tremendamente importante", por lo que han reclamado una Ley de Participación Institucional y Negociación Colectiva que "reconozca este esfuerzo y esta labor por parte de las organizaciones sindicales". En este punto, ha puesto en valor el trabajo de los sindicatos, "a pesar del menosprecio que sufrimos por parte de algunos partidos políticos, también aquí en La Rioja".

Sobre los datos de 2025, Granell ha indicado que este último año

"se han elegido 604 delegados y delegadas, de los que UGT ha obtenido 245 de ellos, ganando un año más las elecciones sindicales y obteniendo un 40,6 por ciento de la representación total de La Rioja, a 7,5 puntos de CCOO, que se queda con 200 delegados, y a más de 26 puntos de USO, que obtuvo 85 delegados".

En este punto, Granell ha resaltado "el incremento del peso de las mujeres en la acción sindical", hasta el punto de que en UGT "del total de representantes elegidos en estos cuatro años, el 42 por ciento han sido mujeres, frente al 35 por ciento del anterior cuatrienio, "lo que hace que en sólo cuatro años han aumentado siete puntos su peso específico en la representación sindical de la UGT".

UGT "es mayoritaria en Comités de Empresa tan importantes como Garnica, Mercadona, Ríoverde, Barpimo, Masa, Arisa, Once, Servicios de Limpieza del San Pedro, Auxiliar Conservera, Los Manzanos, Balneario de Arnedillo, La Rioja Cuida, el Comité de Empresa de Comunidad Autónoma o la Junta de Personal del Ayuntamiento de Logroño", ha detallado.

Por otro lado, ha indicado que "somos negociadores de grandes convenios sectoriales como construcción, agroalimentario, comercio, madera, metal, residencias y centros de mayores, hostelería y en general estamos en todas las mesas de negociación de convenios en La Rioja".

Finalmente, han destacado los 10.516 afiliados a UGT, que hace, en palabras de Granell que "no solo es que seamos la primera fuerza sindical de la Rioja sino también la primera organización en el ámbito social de nuestra región, muy por encima también de todos los partidos políticos, y es por ello que pedimos respeto al trabajo de las organizaciones sindicales".