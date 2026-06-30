UGT destaca que su negociación ha hecho incorporar 13 bomberos a la campaña de alto riesgo de incendios

LOGROÑO 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Mañana 1 de julio comienza oficialmente la campaña de alto riesgo de incendios en La Rioja con una importante novedad para el dispositivo de extinción, la incorporación de 13 bomberos forestales como fijos, "una reivindicación histórica conseguida gracias al trabajo y la negociación de UGT Servicios Públicos La Rioja".

Después de años de reivindicaciones, "hoy culmina el proceso que permite consolidar estas plazas como empleo fijo, poniendo fin a la temporalidad que afectaba al personal de refuerzo. UGT fue la única organización que defendió desde el principio la inclusión de estas plazas en los procesos de estabilización, pese a las reticencias iniciales de la Administración y de otros sindicatos".

"Este importante avance coincide con el inicio tardío de una campaña marcada por unas condiciones meteorológicas extremas. El final del mes de junio ha estado caracterizado por temperaturas récord y un elevado riesgo de incendios, circunstancias que ya obligaron a adaptar el dispositivo antes del comienzo oficial de la campaña".

Por ese motivo, el pasado 4 de junio solicitamos formalmente a la Dirección General de Medio Natural adelantar la época de alto riesgo y modificar el calendario de guardias para contar con al menos dos unidades activas de forma permanente, adaptando el operativo a la realidad climática actual. Desde UGT "vamos a seguir defendiendo el incremento de las unidades propias del Gobierno de La Rioja, pasando de las 12 actuales a 17, con el objetivo de reducir los tiempos de respuesta en las zonas con mayor riesgo".

Asimismo, "seguimos impulsando el proceso de funcionarización y reclasificación para que pueda culminar antes de finalizar el año y los bomberos forestales del Gobierno de La Rioja ocupen definitivamente los puestos de ayudante y auxiliar facultativo en la escala de Bomberos Forestales".

Desde UGT reiteramos que "nuestra prioridad seguirá siendo proteger la salud y la seguridad de los compañeros y compañeras que trabajan cada día frente al fuego, mejorando sus condiciones laborales y reforzando un servicio esencial para la protección de nuestro medio natural, exigiendo en todo momento, un dispositivo público, estable y de calidad, eliminando la precariedad y adaptado a la nueva realidad climática".