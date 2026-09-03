UGT exige al Gobierno riojano llevar a cabo la reclasificación de técnicos del SERIS en los grupos C1 y B como en la CAR

LOGROÑO 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos La Rioja exige al Gobierno regional que aproveche el incremento de 30 millones de euros anunciado para el Capítulo I del Servicio Riojano de Salud (SERIS) "para llevar a cabo la reclasificación de las y los técnicos en los grupos C1 y B, como se está realizando en la Comunidad Autónoma de La Rioja".

UGT considera que la reclasificación de estas categorías "no puede seguir aplazándose". La próxima semana, UGT reclamará en Mesa Sectorial que se aborde cuanto antes la reclasificación de las y los técnicos del SERIS, así como la mejora retributiva de otras categorías como celadores, pinches, personal de la función administrativa y el resto del personal no sanitario que forma parte del SERIS.

El sindicato reclama que las medidas lleguen al conjunto de la plantilla del SERIS, sin dejar atrás a ninguna categoría y prestando especial atención a aquellas que parten de unas condiciones retributivas más bajas. En este sentido, UGT reclama el establecimiento de un complemento para celadores y pinches, además de un incremento de los complementos de destino y específicos del conjunto del personal.

"CUANTO ANTES"

UGT recuerda que el propio Gobierno de La Rioja ha planteado la creación de una Plataforma de Negociación para recoger las aportaciones de las organizaciones sindicales y abordar las mejoras retributivas del personal del SERIS. Esta plataforma "debe constituirse sin más demoras y con contenido real de negociación". UGT quiere conocer el destino concreto de los 30 millones anunciados y participar en la definición de las medidas que se adopten.

El sindicato está a favor de que se aumenten las retribuciones del personal del SERIS pero exige que ese incremento "se traduzca en una mejora global y equilibrada de las condiciones laborales, con especial atención a las categorías con menores retribuciones y a la necesaria reclasificación de las y los técnicos". Para UGT, no sería aceptable que una inyección de 30 millones de euros "se limitara a determinadas categorías sin abordar las desigualdades que existen actualmente dentro de la plantilla".