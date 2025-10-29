UGT FICA La Rioja lamenta el fallecimiento de un trabajador de Alueuropa (antigua Siproal)

LOGROÑO 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

UGT FICA La Rioja lamenta un nuevo fallecimiento esta noche de un trabajador en accidente laboral en Arrúbal. El trabajador, perteneciente al grupo Alueuropa (antiguo Siproal), al parecer habría fallecido al quedar atrapado por la puerta horizontal corredera de las instalaciones, que cayó tras salirse de su guía, probablemente por la ausencia de la pieza que bloquea su movimiento.

UGT FICA lamenta profundamente este accidente laboral mortal ya que "considera que, una vez más, podría haberse evitado, y confía en que la investigación en marcha pueda esclarecer las causas y las responsabilidades".

Este es el séptimo accidente laboral mortal que suma La Rioja este año, tres meses después del último fallecimiento de un trabajador, producido en julio en la cocina de un establecimiento de la calle San Juan.

Y para "manifestar este hartazgo y lamentar este último fallecimiento, el sindicato convoca, de nuevo, una concentración en la sede de Logroño (Luisa Marín Lacalle, 1), este miércoles, 30 de octubre, a las 11 horas.