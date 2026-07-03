UGT FICA La Rioja subraya la necesidad de "armonizar los salarios con el precio de la vida" - UGT FICA

LOGROÑO, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT La Rioja ha celebrado este viernes su segundo Comité Regional en cuyo seno se ha aprobado una resolución final que aborda varios retos y objetivos sindicales.

La resolución, que arranca con la denuncia expresa al genocidio de Gaza, los ataques al Líbano, la invasión de Ucrania y el convulso escenario marcado por las políticas de la administración Trump, también manifiesta su rechazo al avance de la ultraderecha.

El Comité valora los avances sociales conseguidos por el actual gobierno, así como la buena marcha del país en términos macroeconómicos.

La misma resolución pone el acento, por otro lado, en problemas "muy importantes" que requieren de acciones concretas, como son la vivienda y la armonización de los salarios con el coste de la vida.

Así, reconoce que la vivienda constituye "uno de los principales factores de desigualdad y exclusión" e insta al Gobierno de La Rioja a que ponga en marcha "un plan integral de vivienda pública para los colectivos con más necesidades y menor poder adquisitivo", así como medidas para "la limitación de los precios de alquiler, la movilización del parque de viviendas vacías, el control de los alojamientos turísticos y la aplicación de la Ley de Vivienda".

En cuanto a los salarios, el Comité subraya en su resolución "un importante desequilibrio entre los márgenes empresariales y los salarios reales", por lo que considera "imprescindible" la firma del VI AENC "para dinamizar la negociación colectiva y paliar los efectos negativos de la inflación y de los precios de la vivienda, con cláusula de revisión de al menos el 2%, incrementos adicionales para los sectores con salarios más bajos e inclusión de indicadores estructurales como el precio de la vivienda y los márgenes empresariales, así como la reducción de la jornada de trabajo".

Tras la reciente firma de los convenios regionales de Talleres de Reparación, Mantenimiento e Inspección Técnica, Panaderías y las tablas salariales de Construcción y Derivados del Cemento, el Comité pone el foco en la negociación de convenios "fundamentales" para La Rioja como Vinícolas, Agrario y Champiñón, advirtiendo que "no se puede reivindicar el valor de los productos riojanos mientras se bloquean avances para quienes trabajan en el campo, en las bodegas, en los cultivos y en la industria agroalimentaria", critica.

Por otro lado, la Resolución se hace eco "de los grandes retos que ha de afrontar el sector de la Construcción, como la falta de trabajadores para proceder al relevo", y continúa reivindicando la aplicación de coeficientes reductores para los trabajos más penosos del sector.

El Comité Regional valora de forma positiva el Plan Industrial pero urge a "traducirlo en hechos: inversión productiva, mantenimiento y creación de empleo digno, mejora de la cualificación profesional, transición justa, innovación, seguridad laboral, igualdad y fortalecimiento de los sectores industriales de nuestra comunidad".

El Comité considera imprescindible "estar vigilantes y participar activamente en las comisiones de seguimiento, exigiendo transparencia, plazos, presupuesto, compromisos concretos y evaluación real de los resultados".

Además, el Comité de UGT FICA denuncia "una indeseable campaña" por parte de las patronales "para confundir a la opinión pública y presionar en las mesas de negociación", introduciendo conceptos como permisos o licencias justificadas para "acabar con aquellos complementos de IT que hemos conseguido introducir en los convenios colectivos".

Por otro lado, añaden que "las empresas siguen sin poner en el centro la seguridad y salud de sus trabajadores y trabajadoras" y emplaza a crear una nueva de ley de Prevención de Riesgos Laborales, "con nuevos y eficaces mecanismos para mejorar la seguridad y salud de las personas trabajadoras, para acabar con la lacra de la siniestralidad", al tiempo que llama a "abordar la salud mental de las personas trabajadoras, los desafíos y nuevos riesgos que conllevan las transiciones digital, climática y demográfica desde un enfoque amplio".

La resolución también muestra el apoyo del Comité a la plantilla de Iberdrola en sus acciones para desbloquear el convenio colectivo y manifiesta "su profunda preocupación por el debilitamiento de la sanidad pública", instando a una apuesta "clara, urgente y sostenida" por el refuerzo del Hospital San Pedro y del Hospital de Calahorra.