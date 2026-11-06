UGT gana las elecciones sindicales en el Comité de Empresa de La Rioja Cuida y amplía su mayoría con 8 delegados

LOGROÑO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos ha ganado las elecciones sindicales celebradas este jueves en La Rioja Cuida, la empresa pública responsable del transporte sanitario en la comunidad, y amplía su mayoría en el comité de empresa al conseguir 8 delegados y 174 votos.

De este modo, UGT suma 3 delegadas y delegados y 75 votos más que hace cuatro años, y refuerza su liderazgo en el Comité de la empresa pública del transporte sanitario, que cuenta con una plantilla de casi 400 trabajadoras y trabajadores.

De esta manera, UGT "no solo vuelve a situarse como la organización sindical más votada, sino que mejora sus resultados y amplía su representación en el comité de empresa", ha señalado el sindicato.

Además, en estas elecciones, CSIF ha logrado 57 votos y 3 delegados; y USO 36 votos y los otros 2 delegados en liza.

UGT "pone en valor cuatro años de trabajo y lucha sindical en los que, gracias a la movilización y la reivindicación colectiva, se ha logrado la internalización pública del transporte sanitario y la consecución de un convenio que mejora sustancialmente las condiciones laborales y salariales de toda la plantilla de La Rioja Cuida".

Por ello, el sindicato "agradece la confianza depositada por las trabajadoras y los trabajadores y reafirma su compromiso de seguir defendiendo sus derechos, mejorando sus condiciones laborales y trabajando por un servicio público de transporte sanitario de calidad".