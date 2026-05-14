UGT muestra su preocupación porque cada vez están imperando más los "discursos del odio"

Jornada 'Trabajo con Orgullo' - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El director del Instituto Sindical de Cooperación y el Desarrollo (ISCOD) de UGT, Antonio López, ha mostrado su preocupación porque cada vez en todo el país "están imperando los discursos del odio". Con ello, desde el sindicato han organizado la Jornada 'Trabajo con Orgullo', que trata de "sensibilizar" en este ámbito y en otros que "conllevan una dinámica que crean desequilibrios".

Junto a López ha intervenido el coordinador de Acción LGTBI de UGT, José Álvarez. Han señalado que se va a exponer un ejemplo de lucha contra "situaciones de odio y a situaciones de discriminación en los centros de trabajo", procedente de El Salvador.

No han obviado la situación en España, en la que han destacado que "si bien existe legislación suficiente, seguimos viendo discriminación, seguimos viendo desequilibrios, seguimos viendo odio y eso es lo que precisamente tratamos de sensibilizar contra esa lacra, porque no dejarse una lacra laboral también".

Por su parte, Álvarez ha resaltado la importancia de la jornada para "afrontar la cooperación también como respuesta al odio internacional que estamos sufriendo, particularmente las personas LGTBI". "Tenemos muy claro que se ha orquestado toda una línea de trabajo en contra de las personas migrantes, en contra de las personas LGTBI, evidentemente también en contra de las mujeres, y para la UGT, para la LGTBI de la UGT, es sumamente fundamental también establecer una red de apoyo y una red interseccional para poder acabar con toda la parte de la discriminación".

Ha destacado que en La Rioja, la discriminación, el acoso "ha pasado del 20 al 36 por ciento, así como que el 70 por ciento de las personas en la Rioja LGTBI tienen dificultades para acceder al empleo". "Sabemos que hay una intención determinada en que las personas LGTBI sean estigmatizadas y apartadas también del ámbito del empleo".

En relación a la red, Álvarez ha indicado que "intentamos trabajar desde la UGT en la parte legislativa y luego también en la parte de la cooperación".