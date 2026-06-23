UGT pide "extremar precauciones en el sector hostelero, sobre todo en terrazas y cocinas, ante las altas temperaturas"

Archivo - Un cocinero prepara un plato - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

LOGROÑO 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT pide expresamente "extremar las precauciones en la hostelería riojana, especialmente en terrazas y cocinas, ante los episodios de alerta meteorológica por calor extremo por los que atraviesa la comunidad".

Las personas trabajadoras del sector de la hostelería y sobre todo aquellas que permanecen en cocinas y terrazas, muy activas durante los meses de primavera y verano, es un colectivo "especialmente expuesto a los riesgos derivados del calor extremo, al igual que otras personas que trabajan en el exterior, pero sobre los que parece existir una percepción de riesgo colectiva menor".

Sin embargo, el último Acuerdo Estatal de Hostelería, el VI ALEH, pendiente de publicación, mandata a las empresas que identifiquen los puestos con mayor exposición climática, señalando expresamente a los camareros de terrazas y al personal de cocinas.

En este sentido, fija la obligación de suspender o restringir el servicio en el exterior si la empresa no puede garantizar medidas técnicas de aislamiento térmico (como sombras con aislante, ventiladores industriales o nebulizadores) durante olas de calor, estableciendo la prohibición total y el cierre obligatorio de las terrazas al alcanzar los 42 ºC o bajo avisos de alerta meteorológica si no se puede garantizar la protección de las personas trabajadoras.

Por ello, FeSMC UGT insta "a extremar estas precauciones" y, a la espera de la publicación del Acuerdo, cumplir con lo que ya indica el vigente RDL 4/2023 sobre medidas de protección en los lugares de trabajo y que establece en jornadas con aviso naranja o rojo, al menos:

Reorganizar horarios, evitando en lo posible el servicio en terraza en las horas de mayor insolación, concentrando la actividad en primeras horas de la mañana y últimas de la tarde/noche.

Reducir el tiempo de exposición continua en terraza mediante rotaciones frecuentes con personal en interior y pausas programadas en zonas climatizadas.

Garantizar sombra efectiva (toldos adecuados, sombrillas estables, zonas resguardadas), suministro continuo de agua fresca y uniformes ligeros, transpirables y de colores claros, con gorra/visera y protección solar.

Si aun aplicando estas medidas, las condiciones siguen siendo claramente peligrosas (por ejemplo, temperaturas máximas muy por encima de umbrales, ausencia real de sombra, síntomas recurrentes de golpe de calor en trabajadores), la empresa debe suspender el servicio en terraza durante las franjas críticas o, si es necesario, todo el día.

Además, en el caso de las cocinas, es necesario el establecimiento de sistemas de climatización que no interfieran en la seguridad alimentaria pero que permitan refrigerar debidamente los espacios para evitar el riesgo al que se exponen estas personas trabajadoras.

Por último, FeSMC UGT "llama a formar a las personas trabajadoras de este sector sobre los riesgos derivados de la exposición permanente al calor extremo, de modo que puedan identificar indicios negativos sobre su salud y establecer pautas y rutinas que los prevengan y minimicen".