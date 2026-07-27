UGT pide al Gobierno de La Rioja activar de inmediato la jubilación parcial del personal laboral tras ratificar decreto

LOGROÑO 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos La Rioja ha reclamado a la Dirección General de Función Pública del Gobierno de La Rioja que active de manera inmediata el procedimiento necesario para que el personal laboral de la Administración autonómica y de sus organismos públicos pueda acogerse a la jubilación parcial, una vez que el Congreso de los Diputados ha convalidado el Real Decreto-ley que recupera este derecho.

De este modo, UGT solicita que se habiliten con urgencia los mecanismos administrativos necesarios para que todas las personas trabajadoras que cumplan los requisitos establecidos en la normativa puedan presentar y tramitar sus solicitudes sin demoras.

Para UGT Servicios Públicos, la recuperación de la jubilación parcial supone un importante avance para el personal laboral de las administraciones públicas.

Se trata de una medida que favorece el relevo generacional, facilita la transmisión del conocimiento y la experiencia entre trabajadores, mejora la planificación de las plantillas y contribuye a garantizar la continuidad y la calidad de los servicios públicos.

UGT recuerda "que siempre ha defendido esta modalidad de jubilación como una herramienta beneficiosa tanto para las personas trabajadoras como para las propias administraciones". Por ello, además de exigir su inmediata aplicación para el personal laboral, UGT continuará reivindicando que este derecho se extienda también al personal funcionario y estatutario.

UGT quiere felicitar a todas las trabajadoras y trabajadores laborales dependientes del Gobierno de La Rioja y de sus organismos públicos que podrán beneficiarse de la recuperación de este derecho, fruto del trabajo sindical desarrollado por UGT durante los últimos años para hacer posible esta reivindicación.

Asimismo, UGT pone en valor el trabajo realizado por la organización a nivel estatal para recuperar la jubilación parcial del personal laboral y la insistencia mantenida para que esta modalidad pueda implantarse también entre el personal funcionario y estatutario.

UGT Servicios Públicos La Rioja continuará informando sobre la aplicación de esta medida y se pone a disposición de todas las personas trabajadoras para resolver cualquier duda relacionada con su tramitación.