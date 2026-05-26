UGT pide al Gobierno de La Rioja aumentar las ayudas de comedor escolar y avanzar hacia cocina de gestión directa

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LOGROÑO 26 May. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos reclama al Gobierno de La Rioja un incremento de las ayudas de comedor escolar para el próximo curso 2026/2027, ya que la convocatoria actual se ha quedado corta ante el encarecimiento del servicio, ya que el precio del menú es 7,17 euros, lo que está dificultando el acceso al comedor escolar. Además, el debate sobre las ayudas no puede separarse del modelo de gestión del servicio de comedor escolar.

El sistema actual, basado en la externalización y en empresas de catering, debe revisarse de forma progresiva. UGT exige avanzar hacia un modelo de cocina de gestión directa en los centros educativos, con personal propio de la Comunidad Autónoma y cocineros dependientes de la Administración, que garantice la calidad del servicio desde la elaboración hasta la conservación de los alimentos.

Este modelo permite asegurar productos de calidad, una mejor supervisión del servicio y mayor estabilidad en el sistema de comedores. Mientras este proceso de transición hacia cocinas propias se desarrolla, es imprescindible reforzar las ayudas de comedor para evitar que el actual sistema externalizado siga generando desigualdades en el acceso al servicio.

UGT alerta que el problema "no se limita a la cuantía de las ayudas, sino también a los requisitos de acceso, ya que los umbrales de renta establecidos resultan demasiado bajos en relación con el coste de la vida y la evolución de los salarios, lo que provoca que muchas familias trabajadoras queden fuera del sistema de becas". El Gobierno de La Rioja ha aprobado una partida de 3,1 millones de euros destinada a las ayudas de comedor escolar para el curso 2026/2027. Estas ayudas se organizan en tres tramos: una cuantía máxima de 985 euros para rentas per cápita iguales o inferiores a 6.200 euros; hasta 380 euros para rentas situadas entre 6.200 y 8.300 euros; y hasta 190 euros para aquellas familias con ingresos comprendidos entre 8.300 y 9.000 euros.

Durante el presente curso, un total de 3.662 alumnos se benefician de estas ayudas. De ellos, 2.542 corresponden al tramo de mayor cuantía, 876 al intermedio y 244 al de menor apoyo económico.

Aun así, UGT considera que estas cifras "no reflejan la realidad socioeconómica de la comunidad y advierte de que una parte importante de la clase media trabajadora queda fuera del sistema". El sistema de ayudas "está diseñado principalmente para situaciones de renta muy baja, mientras excluye a hogares con ingresos medios que también sufren dificultades para afrontar este gasto básico, por lo que el modelo vigente no está dando respuesta a las necesidades de los centros educativos ni de las familias".

UGT insiste en que, tras años sin una actualización acorde al incremento del coste del servicio y del nivel de vida, "es necesario reforzar la convocatoria de ayudas para el próximo curso y adaptarla a la realidad social de La Rioja". Por último, UGT Servicios Públicos vuelve a reclamar al Gobierno regional que "apueste de forma decidida por la implantación de cocinas in situ en todos los centros educativos, avanzando hacia la sustitución progresiva del modelo de catering externo por personal propio de la administración, con el objetivo de garantizar un comedor escolar público, de calidad, accesible y equitativo para todas las familias".

Por último, ha reclamado que toda la carga administrativa vinculada al comedor escolar "deje de recaer sobre los equipos directivos y sea asumido por personal no docente contratado por la Administración Autonómica. En este sentido, desde el sindicato hemos denunciado la falta de personal administrativo en los centros para este tipo de gestiones".