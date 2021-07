UGT pide al Gobierno de La Rioja que "mejore las condiciones de los bomberos forestales"

LOGROÑO, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT Servicios Públicos de La Rioja ha pedido este martes al Gobierno "ue no cometa los mismos errores" tras el incendio del entorno del Monte Yerga y "mejore las condiciones de los bomberos forestales". La central, además, ha agradecido "el esfuerzo y trabajo de las y los compañeros del Servicio de prevención y extinción de incendios forestales (SPEIF) de La Rioja".

Como indican en una nota, "desde el aviso del vigilante forestal a la sala de SOS Rioja, muchos han sido los recursos que han trabajado en las labores de extinción del incendio forestal de Autol".

La tarde noche del domingo pasado, añaden, "el trabajo realizado por bomberos del CEIS, bomberos forestales y agentes forestales, encuadrados en el subgrupo de primera intervención, fue duro al enfrentarse a un incendio dirigido por el viento que iba haciéndose cada vez mayor con focos secundarios en la cabeza que le hacían correr cada vez más y ponérselo muy difícil a quienes estaban en primera línea".

Los refuerzos del Ministerio, dada la extensión y virulencia que estaba adquiriendo el incendio, "no tardaron en llegar a la zona". Medios aéreos, aviones de carga en tierra, un canadair con base en Zaragoza y los bomberos forestales de la BRIF de Lubia "trabajaron para contenerlo".

"Pero no todo estuvo al mismo nivel, ya que otra vez se repite la misma historia denunciada año tras año por UGT: jornadas maratonianas de más de 18 horas de los bomberos forestales que dependen directamente del Gobierno de la Rioja, porque se ignora que el trabajador se está incorporando después de realizar su jornada de trabajo ordinaria, con dotaciones que son movilizadas fuera de su horario laboral para relevar a los compañeros", lamentan.

Y, recalcan desde el sindicato, "no solo eso, sino que que tras el duro trabajo tienen que realizar viajes en sus vehículos hasta sus centros comarcales de más de 2 horas y 150 kilómetros de distancia, sin descansar y con el sudor y la ceniza recorriendo el cuerpo".

Hace escasamente un mes, UGT "ya solicitaba el aumento de las dotaciones de bomberos forestales, precisamente por estos motivos, los incendios forestales cada vez son más virulentos, no hay más que mirar alrededor".

"Estas jornadas laborales, que suelen comenzar con trabajos de prevención con maquinaria forestal, desgastan a este personal en días en los que las temperaturas rondan los 30 grados y pueden acabar enfrentándose a incendios como este. Por ello, deben ser analizadas de nuevo por el servicio de prevención de riesgos laborales junto a los responsables del operativo del SPEIF de la Rioja, y dar una solución que garantice la seguridad de este personal", afirman.

Desde UGT advierten que "este verano no ha hecho más que comenzar y las previsiones en relación a la posibilidad de incendios forestales no son nada buenas", por lo que "apela a los nuevos responsables a ser más sensibles con este gran equipo de trabajadores y que no imperen los criterios economicistas de la anterior Administración".

Por último, UGT quiere pedir a la población "que tenga mucho cuidado con el uso del fuego y al Gobierno de La Rioja que, como siempre, esta organización está dispuesta a colaborar, solucionar y mejorar en todo lo posible las condiciones de este personal".