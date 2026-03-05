LOGROÑO, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

UGT rechaza la orden de interinos porque "no se recupera el cobro del verano perdido en 2012". En una nota de prensa, el sindicato señala que

ha participado activamente en todo el proceso negociador y ha mantenido su voluntad de alcanzar un acuerdo serio con la Administración.

El sindicato "ha tendido la mano hasta el último momento para mejorar las condiciones del profesorado interino y ha realizado propuestas concretas para facilitar el consenso, pero la votación planteada finalmente por la Consejería convierte el proceso en un mero paripé".

La actual Orden de Interinos está en vigor desde 2016 y, tras casi diez años sin modificarse, durante el curso 2025/2026 se ha abierto por fin su negociación "como consecuencia de la presión sindical ejercida por distintas organizaciones, entre ellas UGT, que ha defendido de manera constante la necesidad de actualizarla y mejorarla".

UGT valora que "haya existido negociación y siempre ha apostado por el diálogo, pero negociar no significa asumir cualquier planteamiento que la Administración ponga sobre la mesa sin que exista una mejora real de las condiciones laborales".

El pasado 18 de febrero ya se celebró una Mesa Sectorial en la que "no fue posible cerrar un acuerdo en lo relativo al cobro del verano por parte del profesorado interino, que es punto central del conflicto". Ayer la Consejería de Educación presentó una última oferta y desde UGT "registramos una contraoferta para la recuperación total del cobro del verano". La Consejería "se ha cerrado en banda y su propuesta sigue estando muy lejos de lo que consideramos justo y razonable".

"LÍNEA ROJA"

Para UGT "existe una línea roja clara, que es la recuperación del cobro del verano para todos los docentes interinos en, al menos, las mismas condiciones que estaban vigentes en 2012, cuando bastaba con haber trabajado 168 días, continuos o no, para que el nombramiento se prorrogara durante los meses de julio y agosto".

Ese derecho se perdió en 2012 y, aunque en 2014 se aprobó un acuerdo de medidas para la mejora del colectivo de interinos que permitió que aquellos funcionarios interinos nombrados a lo largo del mes de septiembre y que continuaran de forma ininterrumpida hasta el 30 de junio prorrogaran su nombramiento durante julio y agosto, lo cierto es que "esa fórmula no restituyó el derecho en las condiciones que existían anteriormente".

UGT, ha señalado que "no está reclamando privilegios ni planteando exigencias que nunca hayan estado sobre la mesa; lo que exige es la devolución de un derecho que ya existía y que fue suprimido hace catorce años, algo que la Consejería de Educación conoce perfectamente porque esta posición se ha trasladado con claridad desde el inicio de la negociación".

Sin embargo, el Gobierno "plantea ahora un modelo que obligaría a trabajar casi 100 días más, continuos o no, de los que reclama UGT para poder cobrar el verano, una propuesta que no supone ningún avance y que consolida una situación perjudicial para los interinos".

Desde el sindicato "tendimos la mano y planteamos que, si la Administración considera que no puede regresar de manera inmediata a los 168 días trabajados, proponíamos una reducción progresiva y escalonada en cuatro cursos académicos del número de días exigidos en los próximos años hasta recuperar plenamente el derecho".

Se trata de una propuesta "seria, responsable y abierta al acuerdo, pero la Administración se ha mantenido en una posición de cierre que ha dificultado el consenso". En este sentido, UGT ha remitido a la Consejería una propuesta relativa al cobro del verano para el personal interino con el fin de conseguir de forma escalonada este derecho.

La negociación de la nueva Orden "no se limita al cobro del verano e incluye cuestiones exigidas por UGT como los tercios no obligatorios, la especificación detallada de las plazas ofertadas, la toma de posesión del profesorado antes de la llegada del alumnado a los centros, la penalización únicamente durante el curso en el que no se está disponible, la posibilidad de entrar en listas de distintas materias al inscribirse en la oposición, el reconocimiento de la experiencia correspondiente a vacaciones devengadas y no disfrutadas, la reserva de plaza por incapacidad temporal y la inclusión en las listas de interinos de los docentes seleccionados por el SEPE".

Todas estas cuestiones "son importantes y suponen avances, pero no salvan el escollo de la negativa a recuperar el cobro del verano en condiciones justas y equiparables a las que existían antes de los recortes". Los docentes interinos "sostienen, junto a sus compañeros funcionarios, el sistema educativo y garantizan el funcionamiento de los centros y no pueden seguir soportando condiciones más precarias ni quedar por debajo de lo que ya se reconoce en otras comunidades autónomas como Asturias, Galicia, Madrid, Navarra o Euskadi".