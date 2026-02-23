UGT reclama a la Delegación aumentar la plantilla de la Oficina de Extranjería de cara a la regulación extraordinaria

La secretaria del sector de la Administración General del Estado de UGT Servicios Públicos, Susana Gorrindo, y el delegado por el sindicato y trabajador de la Oficina de Extranjería, Donato Villoria, en comparecencia de prensa - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria del sector de la Administración General del Estado de UGT Servicios Públicos, Susana Gorrindo, y el delegado por el sindicato y trabajador de la Oficina de Extranjería, Donato Villoria, han reclamado a la Delegación del Gobierno en La Rioja aumentar la plantilla de la Oficina de Extranjería de cara a la regulación extraordinaria que comienza en abril.

Han señalado, en comparecencia de prensa, que el pasado jueves remitieron una carta a la delegada del Gobierno, Beatriz Arraiz, en la que le trasladaron "su profunda preocupación por la falta de personal" en dicha Oficina, de cara al próximo proceso de regulación extraordinaria anunciado para el mes de abril, "ya que se podrían superar las 8.000 solicitudes en poco tiempo".

De hecho, Gorrindo ha apuntado que el año pasado esta Oficina "recibió 9.347 solicitudes, de las cuales más de la mitad han quedado pendientes para 2026". Con ello, ha señalado que "ese tapón puede crecer todavía más si no se refuerza de manera inmediata la plantilla".

Ha apuntado, además, a una "falta de previsión" del Ministerio de Seguridad Social e Inmigraciones "ante un proceso que supondrá un volumen de trabajo similar al de un año completo de solicitudes ordinarias".

Ha puesto de manifiesto que la plantilla "se ha reforzado recientemente", con 13 trabajadores más, que hacen un total de 21, pero aún así "sigue siendo claramente insuficiente para asumir este reto". De hecho, han apuntado que harían falta otros 13 trabajadores más para "garantizar el funcionamiento".

INCREMENTO DE 13 TRABAJADORES

Gorrindo ha señalado que "a día de hoy quedan por resolver varios miles de expedientes de 2025", por lo que "es necesario y urgente un incremento de al menos un 60 o 70 por ciento más de efectivos respecto a la plantilla actual". Con ello, si que se podría asumir "la nueva carga de trabajo sin agravar la situación y garantizar una atención ágil a la ciudadanía".

Villoria, por su parte, ha insistido en la idea de la "falta de personal", porque "aunque la actual se ha ampliado con un importante número de funcionarios de nuevo ingreso a finales del año pasado, incluso con personal procedente de otras situaciones administrativas y también con personal funcionario interino, pero aún así, esta plantilla sigue sin poder afrontar el volumen de trabajo de un año ordinario".

"No hablo todavía del proceso de regularización, sino de un año ordinario de trabajo de 2025; porque en 2025, la mayor parte del año, llegamos a estar trabajando nada más que tres jefes y cinco funcionarios administrativos", ha lamentado. "Llegados ya al mes de febrero, resulta que no hemos terminado todavía de grabar las solicitudes que entraron a lo largo de todo el año anterior", ha reseñado.

Ante ello, ha indicado que UGT insiste, en primer lugar, a la Delegación del Gobierno, en pedir "un incremento sustancial de la plantilla". Este organismo "debe solicitar al Ministerio de Política Territorial la incorporación inmediata de nuevos trabajadores.

También Villoria ha exigido una "planificación urgente". La petición "debe tramitarse de inmediato para que el nuevo personal esté formado y operativo antes del inicio del proceso en abril".

Finalmente, ha reclamado "una solución definitiva", ya que "no valen medidas temporales, porque es necesario acabar con la precariedad estructural de la oficina y garantizar un servicio público de calidad".