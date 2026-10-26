UGT reclama que el personal del SERIS "pueda trasladarse a la Administración autonómica"

LOGROÑO 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

UGT reclama al Gobierno de La Rioja que habilite la posibilidad de que el personal pueda participar en los procesos de traslado a puestos de la Comunidad Autónoma de La Rioja (CAR), en las mismas condiciones en las que el personal de la CAR puede acceder mediante estos procedimientos a puestos del SERIS.

UGT Servicios Públicos considera que la movilidad entre los distintos organismos de la Administración autonómica "debe ser una posibilidad para toda su plantilla, sin que su organismo de procedencia suponga una limitación para acceder a otros puestos de la misma Administración".

Por ello, reclama que se estudie y habilite una vía que permita al personal del SERIS optar a los procesos de traslado de la CAR, con especial atención a los puestos de función administrativa y al personal sanitario no facultativo. UGT defiende "que facilitar esta movilidad contribuiría a garantizar la igualdad de oportunidades, mejorar las posibilidades de desarrollo profesional y ofrecer alternativas laborales a quienes desean continuar su carrera dentro de la Administración autonómica".

UNA MOVILIDAD "QUE DEBE FUNCIONAR EN AMBAS DIRECCIONES"

UGT recuerda que el personal de la Comunidad Autónoma puede acceder a puestos del SERIS mediante procesos de traslado, por lo que considera necesario avanzar hacia un sistema que permita también el recorrido inverso. "La movilidad no debería depender únicamente del organismo en el que se presta servicio, sino contemplar las posibilidades de acceso entre los distintos ámbitos de una misma Administración, siempre con las garantías y requisitos correspondientes".

UGT insiste en que esta reivindicación no es nueva y que ya la ha planteado en diferentes espacios de negociación, además de trasladarla formalmente a la Dirección de Recursos Humanos en marzo. El sindicato considera que la Administración debe avanzar hacia criterios de movilidad más abiertos y equilibrados, que permitan aprovechar la experiencia y la cualificación de su plantilla, favorezcan su desarrollo profesional y contribuyan a una gestión más eficiente de los recursos humanos públicos. Por todo ello, UGT reclama al Gobierno regional "que habilite los mecanismos necesarios para que el personal del SERIS pueda participar en los procesos de traslado a la CAR".