UGT recuerda al trabajador fallecido en la construcción y pide "coeficientes reductores en jubilación" y más información

LOGROÑO, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

UGT La Rioja ha tenido que volver a abrir su pancarta con el lema 'Sin Vida no hay salario' tras el fallecimiento -el pasado lunes- de un trabajador del sector de la construcción, quien sufrió un infarto mientras desempeñaba su labor en una obra del barrio de 'El Arco' de Logroño. A pesar de que pudo ser trasladado al hospital con vida, finalmente, tras varios días ingresado, no pudo sobrevivir.

Así las cosas, el sindicato ha celebrado una concentración frente a su sede de Logroño para, en primer lugar, dar sus condolencias a los familiares y amigos de la víctima. Tras mantener un minuto de silencio en su memoria, José Antonio Jorge Divar, secretario de Salud Laboral del sindicato, ha lamentado que éste es "el segundo fallecimiento en La Rioja en lo que llevamos de año".

"Esto es una sangría que no se puede consentir. Las cifras de siniestralidad no varían, no bajan". Incluso los accidentes graves en el último año "se han duplicado y ya sabemos que los accidentes graves son antesala de los accidentes muy graves o los mortales como ocurrió en este caso".

FACTORES DE CORRECCIÓN EN CIERTOS SECTORES

Durante el acto ha solicitado factores de corrección en ciertos sectores, como la construcción o la seguridad privada. Sectores que -como ha reflexionado- "no podemos entender que cuenten en sus plantillas con trabajadores de 60 años o más que tengan que estar subidos a un andamio".

Ante ello exige que el Gobierno "dé un paso adelante para aplicar esos correctores y que esos trabajadores puedan acceder antes a la jubilación". También ha aprovechado para criticar "la falta de información por parte de Inspección de Trabajo porque no nos informa de cuando ocurre un accidente, ni sabemos qué es lo que ha ocurrido y siempre nos enteramos por la prensa".

En este sentido -recuerda- que ya lo han pedido en muchas reuniones que mantienen con el Consejo de Salud Laboral. "Nos deberían informar cuando ocurren accidentes graves o mortales porque somos parte activa de la prevención de riesgos".

Aunque como ha reconocido, dentro de la estrategia de seguridad y salud de La Rioja, "se están cumpliendo ciertas acciones que hemos pedido vemos que no son efectivas al cien por cien. Veremos en la próxima reunión del Consejo de Salud Laboral, que será en breve, qué alternativas o qué medidas podemos tomar para poder revertir esta situación".

Por su parte, Enrique Echazarra, del Servicio de Prevención de FICA UGT La Rioja también ha destacado que "no es normal -en referencia a la víctima- que un trabajador de 60 años se desplome en el hormigón blando mientras se está haciendo la rampa de un garaje".

"Se tiene que abrir el melón ya de una vez, en que se tiene que utilizar el coeficiente reductor, como se utiliza en minería y en otros sectores, para que se jubilen antes de tiempo".

Además ve "evidente" que el servicio de prevención propio de la empresa de la víctima "ha fallado porque no ha sido capaz de detectar este tipo de anomalías que puede tener un trabajador con 60 años cuando le da un infarto".