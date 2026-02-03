LOGROÑO, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

UGT reitera la necesidad de articular ya las políticas activas del Plan de Formación y Empleo. Ha sido en una nota de prensa en la que ha apuntado que "el desempleo ha aumentado en el mes de enero, como viene siendo habitual a principios de cada año, debido a la finalización de actividades ligadas al periodo navideño".

Así, el paro ha crecido en La Rioja en 140 personas más hasta un total de 12.454 personas desempleadas. Por sexos, las mujeres acaparan la mayor parte de esta subida del desempleo (125 mujeres más en el desempleo); y por sectores, Servicios, vuelve a registrar las peores cifras, (con 167 nuevas personas paradas).

A pesar de este incremento, La Rioja sigue registrando 223 personas desempleadas menos que hace un año. Las cifras de afiliación a la Seguridad Social también "confirman el mal dato de enero", con una caída de 1.219 personas en el Régimen General, -prácticamente similar a la experimentada hace un año-, especialmente agravada en el sector de Hostelería (356 afiliados/as menos), Actividades Administrativas (-275) y Actividades Sanitarias y Servicios sociales (-225 personas afiliadas).

En materia de contratación, La Rioja "continúa al mismo ritmo que los últimos meses, siendo especialmente significativa en el sector Servicios, que aporta 4.480 contrataciones (el 60 por ciento de las contrataciones) e Industria, con 1.805 nuevos contratos". Además, "mantiene el mismo buen nivel de contratación indefinida que viene registrando en los últimos meses, con un 34,11 por ciento del total de contrataciones".

En definitiva, como cada inicio de año, las actividades estacionales ligadas al periodo navideño "marcan el comportamiento del empleo". Si bien, UGT considera que "existe un importante margen de mejora que debe venir de la mano del desarrollo del Plan de Formación y Empleo y sus políticas activas, que continuamos esperando, así como un avance sustancial del Plan de Desarrollo Industrial que impulse los principales sectores económicos".

De igual forma, "queda pendiente el mejor reparto del tiempo del trabajo y el mayor control horario, que abrirá nuevas alternativas de empleo, así como una subida sustancial de los salarios que permita seguir impulsando la demanda de productos y, por lo tanto, la actividad productiva".