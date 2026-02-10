UGT La Rioja Envía A Ucrania Una Tonelada De Ropa Térmica Y Artículos Para Generar Luz, Energía Y Calor - UGT

LOGROÑO 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

UGT La Rioja ha completado con éxito la campaña urgente de recogida de materiales para su envío a Ucrania; una iniciativa impulsada por la Confederación en respuesta a la petición del sindicato ucraniano KVPU ante un año de condiciones especialmente extremas.

Con la colaboración de la Asociación Ucrania-Rioja, el sindicato enviará este lunes una tonelada de ropa térmica y otros artículos para generar luz, calor y energía, dado el invierno extremadamente frío por el que están atravesando que se suma, tras cuatro años de guerra, a unas condiciones de vida y trabajo durísimas.

Temperaturas por debajo de los 20 grados bajo cero, frecuentes cortes de suministro eléctrico y grandes dificultades para acceder a recursos básicos que les permitan protegerse del frío, son algunas de las dificultades diarias que se ven obligados a soportar.

Por ello, la recogida se ha restringido a ropa térmica (abrigos, forros polares, calcetines, camisetas...), guantes, bufandas, gorros, baterías externas para dispositivos móviles y otros artículos para ayudar a proporcionar calor, luz o energía en situaciones de emergencia.

Todo el material será remitido a través de los canales sindicales y solidarios, garantizando que llegue directamente a los compañeros de la sede central de Kyiv.

El sindicato agradece "todas las aportaciones recibidas que demuestran, una vez más, la solidaridad de los riojanos ante un contexto de guerra, frío extremo y precariedad energética".