UGT La Rioja guarda un minuto de silencio en memoria de Maricarmen, una "injusticia que nunca debería haberse producido" - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT La Rioja se ha concentrado este viernes para guardar un minuto de silencio en memoria de Maricarmen Abascal, advirtiendo que este caso es "una injusticia que nunca debería haberse producido".

Un recuerdo que han desplegado ante su sede, con carteles con una imagen de Maricarmen con una de sus frases: "Os pido a todos valor, defended lo que es vuestro", y que, tras el minuto de silencio, ha finalizado con un fuerte aplauso.

"Maricarmen no debería haber sido desahuciada. No debería haber tenido que enfrentarse, a los 87 años, a la angustia de perder su hogar frente a quienes habían convertido su vivienda en un negocio", ha expresado la secretaria de Política Sindical de UGT La Rioja, Isabel Blanco en la lectura del manifiesto.

Ha asegurado que lo ocurrido "es el fracaso de un modelo en el que fondos de inversión acumulan enormes beneficios mientras las personas trabajadoras vivimos con miedo a una subida del alquiler, a no poder renovar el contrato o a perder nuestro hogar". "Un modelo -ha añadido- en el que tener un empleo ya no garantiza una vivienda ni una vida digna".

En este punto, Blanco ha recordado que "las subidas salariales conseguidas mediante la negociación colectiva terminan absorbidas por alquileres cada vez más elevados; la juventud no puede emanciparse y muchas familias trabajadoras destinan una parte desproporcionada de sus ingresos a pagar un techo".

Además, el sindicato ha señalado a los responsables políticos "que gobiernan sin adoptar medidas suficientes, a quienes bloquean reformas para proteger a las personas vulnerables y a las administraciones que no han desarrollado un parque público de vivienda capaz de ofrecer alternativas reales".

Por ello, en materia de vivienda UGT exige "impedir los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional; regular los precios del alquiler y evitar subidas abusivas; y garantizar la estabilidad residencial".

A ello suman "ampliar de forma sostenida el parque público de vivienda asequible y protegido frente a la privatización; movilizar las viviendas vacías y frenar los usos especulativos, turísticos y temporales que expulsan a la población de sus barrios".

Pero además, recuerda que "la crisis de vivienda también es una crisis de distribución de la riqueza, donde el crecimiento económico no cala en las personas trabajadoras".

"La vivienda y el terrible suceso de Maricarmen ha sido la gota que colma el vaso", ha reiterado la responsable de Política Sindical que ha denunciado "el cerrojazo de una patronal".

Así, ha incidido en que "se están negando durante los últimos meses a sentarse a negociar un Acuerdo de Negociación Colectiva que permita introducir subidas salariales dignas y aportaciones a la crisis de la vivienda como uno de los elementos a trabajar en las mesas de negociación".

Estas, ha recordado, son algunas de las razones por las que UGT y CCOO han convocado una huelga general para el próximo 11 de noviembre.

"Hacemos esta huelga contra la inacción de quienes tienen responsabilidades de gobierno y contra los intereses económicos que se benefician de esta crisis. Para exigir a todas las administraciones que actúen y dejar claro que la clase trabajadora no está dispuesta a seguir sosteniendo con salarios de miseria los beneficios de la especulación inmobiliaria", ha concluido.