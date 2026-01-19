UGT La Rioja recuerda al vigilante de seguridad fallecido en el Museo Würth reclamando coeficientes reductores - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Representantes del sindicato UGT de La Rioja han recordado este lunes, mediante una concentración convocada ante su sede en Logroño, al vigilante de seguridad que falleció, por un infarto de miorcardio, el pasado jueves en su puesto de trabajo en el Museo Würth ubicado en la localidad de Agoncillo.

Con una pancarta en la que se podía leer 'Sin vida no hay trabajo', lema acompañado con un gran lazo negro, los concentrados han aprovechado la convocatoria para guardar un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario ocurrido anoche en la localidad cordobesa de Ademuz.

Tras cerrar este minuto de silencio con un aplauso, el secretario de Organización de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT La Rioja, Fernando Vega -también vigilante de seguridad de ProSegur y miembro del comité de empresa de la firma, "compañero del fallecido", como ha subrayado-, ha lamentado que "por desgracia, a las fechas en las que estamos y ya ha muerto un trabajador".

Un caso ante el que ha criticado que "en el sector de la seguridad privada, estamos pidiendo ya desde hace mucho tiempo coeficientes reductores para poder jubilarnos anticipadamente". Algo que reclaman porque "consideramos que es una profesión de riesgo".

"Trabajamos armados -ha recordado Vega-, el compañero llevaba un revólver a la cintura, tenía 64 años, haciendo turnos de 12 horas, trabajando más de 200 horas al mes. Evidentemente no es de recibo".

En este sentido, ha considerado que "hay determinadas profesiones, como hace poco se ha conseguido para el sector de transporte o para los bomberos forestales, también lo solicitamos para los vigilantes de seguridad porque consideramos que somos una profesión de riesgo".

"No es de recibo -ha insistido- que un señor de 64 años esté trabajando fines de semana, festivos, turnos de 12 horas, solo, que también hay que destacar esto, completamente solo".

Una situación de soledad que ha atribuido "a una cuestión económica, al final los clientes quieren seguridad o tienen que tener seguridad porque los seguros les obligan a tener, pero se quieren gastar lo menos posible".

A ello ha contrapuesto que "si hay dos personas trabajando, pues una puede socorrer a la otra cuando estamos solos, que yo también trabajo solo en mi centro de trabajo, no nos puede socorrer nadie, porque trabajamos absolutamente solos", aludiendo en este caso a la existencia de un desfibrilador que no se pudo usar.

Vega ha citado en este sentido, que en otras profesiones asimilables a la suya, como la de polícía nacional o policía local, "siempre van de dos en dos, pero nosotros -ha criticado- como no somos una inversión, somos un gasto para los clientes, pues quieren gastar lo menos posible, y dos vigilantes salen más caros que uno".

Se ha referido al caso concreto del Museo Würth, donde, ha dicho, "están haciendo jornadas larguísimas porque el cliente prefiere tener restringido el número de vigilantes que trabajan. Si hubieran sido dos vigilantes, posiblemente no hubiera pasado lo que ha pasado".

Y a todo ello ha sumado que "la media edad del sector ahora mismo está en 55 años", en lo que, en sus palabras, supone "una problemática, no hay relevo generacional, porque hablamos de un sector con unos sueldos bastante bajos, con condiciones laborales que suponen trabajar a turnos, trabajar fines de semana, trabajar festivos".

Todo ello, a su juicio, "no es atractivo para la juventud, ganando poco y sin medidas de conciliación apenas, no hay forma de atraer a gente joven en el sector".

"Así que los que estamos nos vamos haciendo mayores y los ataques de salud van aumentando a todos los profesionales del sector. Pero las patronales no están por la labor, porque los coeficientes reductores ya estánm se está en ello, pero son procesos que son muy largos en el tiempo. Pero es que nos vamos muriendo del intento, mientras tanto", ha concluido el responsable sindical.