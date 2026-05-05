UGT valora la "buena marcha del empleo" pero advierte que "persisten retos sobre el mercado laboral"

LOGROÑO, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El paro en La Rioja ha descendido en 284 personas durante el último mes, al mismo tiempo que la Seguridad Social ha registrado 659 nuevos cotizantes. Unos datos "muy positivos que, no obstante, se encuentran impulsados por la estacionalidad, ligada al turismo interior y el periodo vacacional de Semana Santa, así como a la incidencia de las campañas agrícolas", ha señalado UGT.

De hecho, prácticamente la mitad de los nuevos cotizantes a la Seguridad Social en La Rioja "se encuentran en el sector servicios, y concretamente en hostelería, así como en el sector agrario". Cabe destacar, por otro lado, "el aumento del empleo indefinido, que este mes ha supuesto el 34 por ciento de los nuevos contratos formalizados".

Y además, sigue creciendo el empleo entre las personas jóvenes y las mujeres, "reduciéndose poco a poco la brecha en el acceso al empleo". Así, UGT La Rioja valora "la buena evolución económica y del empleo que disfruta La Rioja y que, sin duda, también está relacionada con las medidas dirigidas a reforzar derechos laborales, mejorar salarios y apostar por la estabilidad, lo que demuestra que es posible crecer económicamente sin recurrir a la precariedad".

No obstante, aunque los avances son claros, UGT también advierte de que "persisten retos importantes en nuestro mercado laboral, como la parcialidad no deseada, la precariedad en determinados sectores, la alta rotación laboral o el aumento de los despidos durante el periodo de prueba". En este sentido, el informe de UGT presentado ayer 'El empleo en 2025: un balance en perspectiva' sobre la evolución del mercado laboral observa cómo en los últimos años se han multiplicado por cinco los despidos en contratos indefinidos que alegan como causa no superar el periodo de prueba.

Este periodo de prueba "puede estar siendo una vía de precarización, por lo que UGT insta a reforzar su vigilancia". Además, UGT llama a "reforzar de manera decidida la eficacia de las políticas activas de empleo dirigidas a solucionar el problema del paro de larga duración, avanzando hacia itinerarios personalizados de inserción, una dotación suficiente y estable de medios técnicos y humanos en los servicios públicos de empleo, una cartera común de servicios en todo el territorio y sistemas de evaluación rigurosos orientados a resultados efectivos".