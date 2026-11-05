UGT ve "el esfuerzo" de la OPE de Educación pero vota en contra "por riesgo de perjudicar al profesorado interino"

LOGROÑO 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos La Rioja valora "positivamente" el esfuerzo realizado para aprobar una nueva OPE extraordinaria en Educación ya que considera que convocar plazas "es una herramienta fundamental para dar estabilidad al sistema educativo y ofrecer empleo de calidad al conjunto de los trabajadores docentes".

Sin embargo, UGT ha votado en contra de la propuesta al considerar que algunas especialidades "pueden estar sobredimensionadas y que su convocatoria, en los términos planteados, puede perjudicar a numerosos docentes interinos riojanos".

UGT entiende que una oferta de empleo debe servir para reducir la temporalidad y acabar con la incertidumbre laboral "pero también debe tener en cuenta la realidad del profesorado interino de La Rioja".

Por ello considera necesario "estudiar con mayor profundidad las materias que salen a oposición, analizar las necesidades reales de cada especialidad y valorar las consecuencias que puede tener la convocatoria de determinadas plazas".

Además, el sindicato advierte también "del riesgo de generar un efecto llamada de aspirantes de otras comunidades autónomas, lo que puede reducir las oportunidades de acceso al empleo público para los docentes que ya trabajan en La Rioja y conocen su sistema educativo".

UGT considera que una planificación "insuficiente" puede dejar a muchos interinos sin trabajo o sin expectativas de obtener un destino, generando una situación de incertidumbre que contradice el objetivo de avanzar hacia un empleo docente estable y de calidad. Por este motivo, UGT "habría preferido abordar la negociación de esta OPE con mayor perspectiva temporal, disponiendo de más margen para estudiar cada plaza, revisar las especialidades propuestas y modificar aquellas convocatorias que pudieran tener consecuencias negativas para los trabajadores".

UGT insiste en que su posición "no cuestiona la necesidad de convocar empleo público docente, sino la forma en la que se ha diseñado esta oferta. El objetivo debe ser crear oportunidades laborales, reducir la temporalidad y garantizar estabilidad, sin dejar atrás a quienes ya forman parte del sistema educativo riojano".