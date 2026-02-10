UJP UGT programa un ciclo de charlas sobre aspectos relevantes para las personas mayores - UJP UGT

LOGROÑO 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT La Rioja ha programado un ciclo de charlas para este primer semestre de 2026 en Logroño, con el que busca abordar aspectos que afectan directamente a las personas mayores.

Las charlas contarán con expertos profesionales en cada ámbito, y arrancarán este viernes, 13 de febrero, a partir de las 11 horas en la sede de UGT de La Rioja con la primera de ellas, 'Testamentos, herencias y donaciones', impartida por el economista Javier Rubio Vivanco. El resto de las charlas irán discurriendo a lo largo del semestre: 11 marzo: 'Estafas y delitos más frecuentes y novedosos para las personas mayores', impartido por el inspector del Grupo de Acción y Seguridad Ciudadana de Policía Nacional, Ramón Vila. 22 abril: 'Pautas para una vida física y mental saludable', impartida por el médico de familia José Ignacio Hernáez; y 'Edadismo y soledad no deseada', por la secretaria general de UJP UGT Cataluña, Angels Gómez.

8 mayo: 'Agencia Tributaria y mayores de 65 años', por el economista Javier Rubio Vivanco. 26 mayo: 'Auto de fe de 1.610 en Logroño. Inquisición y caza de brujas', por el experto Juan Tomás Latasa Lerga.

Las charlas se celebrarán en la sede de UGT de Logroño y estarán abiertas a todo el público hasta completar aforo. UJP UGT anima a participar en estos puntos de encuentro donde abordar soluciones a aspectos relevantes para las personas mayores y abrir un espacio donde compartir experiencias y reflexiones de utilidad para ellas.