UJP UGT programa un ciclo de charlas sobre aspectos relevantes para las personas mayores

UJP UGT programa un ciclo de charlas sobre aspectos relevantes para las personas mayores
UJP UGT programa un ciclo de charlas sobre aspectos relevantes para las personas mayores - UJP UGT
Europa Press La Rioja
Publicado: martes, 10 febrero 2026 19:57
Seguir en

LOGROÑO 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT La Rioja ha programado un ciclo de charlas para este primer semestre de 2026 en Logroño, con el que busca abordar aspectos que afectan directamente a las personas mayores.

Las charlas contarán con expertos profesionales en cada ámbito, y arrancarán este viernes, 13 de febrero, a partir de las 11 horas en la sede de UGT de La Rioja con la primera de ellas, 'Testamentos, herencias y donaciones', impartida por el economista Javier Rubio Vivanco. El resto de las charlas irán discurriendo a lo largo del semestre: 11 marzo: 'Estafas y delitos más frecuentes y novedosos para las personas mayores', impartido por el inspector del Grupo de Acción y Seguridad Ciudadana de Policía Nacional, Ramón Vila. 22 abril: 'Pautas para una vida física y mental saludable', impartida por el médico de familia José Ignacio Hernáez; y 'Edadismo y soledad no deseada', por la secretaria general de UJP UGT Cataluña, Angels Gómez.

8 mayo: 'Agencia Tributaria y mayores de 65 años', por el economista Javier Rubio Vivanco. 26 mayo: 'Auto de fe de 1.610 en Logroño. Inquisición y caza de brujas', por el experto Juan Tomás Latasa Lerga.

Las charlas se celebrarán en la sede de UGT de Logroño y estarán abiertas a todo el público hasta completar aforo. UJP UGT anima a participar en estos puntos de encuentro donde abordar soluciones a aspectos relevantes para las personas mayores y abrir un espacio donde compartir experiencias y reflexiones de utilidad para ellas.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado