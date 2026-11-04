UNED La Rioja inaugura la exposición 'Creación de Nuevos Gestos Clásicos' por Mapi Escultora - UNED LA RIOJA

LOGROÑO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

UNED La Rioja ha inaugurado la exposición 'Creación de nuevos gestos clásicos' por Mapi Escultora (Aldeanueva de Ebro, 1977). Esta muestra que recorre fundamentalmente los trabajos de Hércules, también cuenta con parte del material utilizado en su proceso creativo, dando una visión completamente diferente a la que viene siendo habitual y en la que el público podrá apreciar el origen de algunas de las obras expuestas.

A la inauguración, presentada por la directora del centro universitario, Penélope Ramírez, han asistido el director general de Cultura del Gobierno de La Rioja, Roberto Iturriaga; así como la concejala del Ayuntamiento de Logroño, Rosa Fernández; los galeristas Enrique Martínez Glera y Rosa Álvarez, diversos artistas riojanos y representantes de la cultura en La Rioja.

El horario de la sala de exposiciones de UNED La Rioja es de lunes a jueves por la mañana de 9,30 a 13,30 horas y de 16,30 a 20 horas por la tarde y los viernes de 9,30 a 13,30 horas.