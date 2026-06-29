Unicaja y la FER firman un acuerdo para facilitar financiación y servicios a las empresas riojanas

Acuerdo entre Unicaja y la FER suscrito por el director de zona de Castilla y León Centro Este de Unicaja, Rubén González, y, en representación de FER, su presidente, Eduardo de Luis Olloqui. - FER

LOGROÑO, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Unicaja y la Federación de Empresas de la Rioja (FER) han firmado un acuerdo de colaboración para facilitar el acceso de las empresas de la región a productos y servicios financieros orientados a mejorar su competitividad y gestión.

El convenio permitirá a los asociados de la FER acceder a una oferta específica que incluye soluciones de financiación, liquidez e inversión, adaptadas a las necesidades de pymes y autónomos. Estas herramientas buscan apoyar tanto la actividad diaria como los proyectos de crecimiento empresarial.

Una oferta que Unicaja pone a su disposición tanto a través de su amplia red de oficinas como de sus canales digitales, diseñados para dar respuesta a las demandas específicas de pymes y autónomos.

El acuerdo ha sido suscrito por el director de zona de Castilla y León Centro Este de Unicaja, Rubén González, y, en representación de FER, su presidente, Eduardo de Luis Olloqui.

Desde Unicaja, Rubén González ha puesto en valor la firma de este convenio, que demuestra "el firme compromiso de Unicaja con el desarrollo económico y social de La Rioja, un territorio con alto potencial de crecimiento".

"Apoyar a la Federación de Empresas de La Rioja conlleva respaldar a las empresas y pymes de la región, que son el motor fundamental para impulsar la economía y el empleo y contribuir al bienestar social. Por ello, en Unicaja situamos a las empresas en el centro de nuestra estrategia, acompañándolas tanto en su actividad diaria como en el desarrollo de sus proyectos estratégicos", ha añadido.

"RESPALDO PARA EL TEJIDO EMPRESARIAL RIOJANO"

Por su parte, el presidente de FER ha indicado que "este convenio supone un respaldo fundamental para el tejido empresarial riojano, en un momento clave en el que la financiación y la inversión son vitales para seguir creciendo".

"Para la FER, colaborar con entidades como Unicaja nos permite ofrecer a nuestros asociados herramientas financieras reales y adaptadas a su día a día. Facilitar el acceso al crédito y a servicios especializados a pymes y autónomos no solo mejora su competitividad, sino que fortalece la economía de toda La Rioja y consolida la libre iniciativa empresarial de nuestra región", ha concluido el presidente de la FER.