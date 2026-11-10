La Unidad de Enfermedad Renal Crónica Avanzada alcanza el nivel de Excelencia de ACERCA

La Unidad de Enfermedad Renal Crónica Avanzada del Hospital Universitario San Pedro recibe el reconocimiento - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno riojano ha informado de que La Unidad de Enfermedad Renal Crónica Avanzada del Hospital Universitario San Pedro ha alcanzado el nivel de Excelencia de la acreditación ACERCA.

Al acto de entrega han acudido la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín; el gerente del SERIS, Luis Ángel González; el director de Calidad Asistencial del SERIS, Pedro Díaz de Cerio; y la jefa de servicio de Nefrología del Hospital Universitario San Pedro, Emma Huarte.

Se trata, ha destacado el Ejecutivo, del máximo reconocimiento que contempla este modelo de calidad de la Sociedad Española de Nefrología.

La consejera ha destacado que esta acreditación "es un ejemplo del compromiso del sistema sanitario público con la calidad asistencial y con la mejora de la atención a las personas".

Asimismo, ha subrayado que supone un reconocimiento a "unos profesionales que van más allá de la clínica y de la ciencia, que no solo se preocupan de cómo tratar la enfermedad, sino también de las necesidades de los pacientes y de sus familias".

Martín ha señalado que este reconocimiento a la excelencia "es fruto de un trabajo en equipo y también del liderazgo de la doctora Huarte al frente del servicio de Nefrología".

Este reconocimiento se enmarca en el Plan de Calidad que desarrolla el servicio de Nefrología para avanzar hacia una atención basada en valor, orientada a mejorar los resultados clínicos y la calidad de vida de las personas con enfermedad renal crónica (ERC), optimizar los recursos y reforzar las competencias de sus profesionales y sus líneas de investigación.

La Unidad ERCA constituye el núcleo de la atención integral a las personas con enfermedad renal crónica avanzada y trabaja coordinadamente con el resto de las áreas de Nefrología para garantizar la continuidad asistencial.

Entre sus objetivos están tratar las complicaciones de la enfermedad, retrasar su progresión mediante intervenciones dietéticas y farmacológicas y capacitar a pacientes y familiares para decidir, de forma compartida, el tratamiento renal sustitutivo más adecuado a sus necesidades y preferencias.

La jefa de servicio de Nefrología ha recordado que el año pasado la unidad obtuvo el nivel óptimo, el tercero de los cuatro que contempla el modelo, y se marcó el objetivo de alcanzar el máximo.

"Esta acreditación nos ha servido para ordenar y estructurar muy bien todos los aspectos del tratamiento del paciente y hacer extensiva esa mejora al resto del servicio. Hemos mejorado la calidad no solo en el área de ERCA, sino en el servicio en su conjunto", ha dicho.

Huarte ha explicado que se trata de una acreditación exigente, que evalúa "desde los aspectos estructurales y asistenciales hasta los aspectos emocionales del paciente", en una consulta que constituye "un núcleo fundamental del tratamiento de las personas con enfermedad renal".

En este proceso de decisión, la unidad fomenta especialmente las modalidades de diálisis domiciliaria, tanto la diálisis peritoneal como la hemodiálisis domiciliaria, por las ventajas que ofrecen en términos de autonomía, calidad de vida y libertad para el paciente.

Actualmente, 22 pacientes reciben diálisis domiciliaria en La Rioja: 15 en diálisis peritoneal y 7 en hemodiálisis domiciliaria. Además, otro paciente se encuentra en fase de entrenamiento para iniciar esta última modalidad.

A lo largo de 2026, 24 pacientes han recibido diálisis peritoneal y 9 hemodiálisis domiciliaria. Estas cifras están condicionadas por la elevada incidencia de trasplante renal entre estos pacientes, ya que quienes reciben un trasplante dejan de necesitar tratamiento de diálisis.

En cuanto a la acreditación ACERCA, el Gobierno riojano ha explicado que se trata de un modelo pionero en Europa que establece los requisitos para garantizar la calidad de la atención a las personas con enfermedad renal crónica avanzada.

Contempla 66 estándares agrupados en cinco bloques: requisitos generales de la Unidad ERCA, recursos materiales y humanos, procesos normalizados, derechos y seguridad del paciente y resultados. De ellos, 40 son obligatorios y 26 recomendables.

Alcanzar el nivel de Excelencia implica cumplir todos los estándares y demostrar que la atención responde a los criterios más exigentes de calidad, teniendo en cuenta no solo los aspectos clínicos, sino también las dimensiones emocionales, sociales y personales de la enfermedad.

El coordinador del proyecto ACERCA, Mario Prieto, ha explicado que el modelo establece niveles progresivos de acreditación porque "la calidad se entiende como un proceso, no como un estado final".

En este sentido, ha destacado que el servicio de Nefrología de La Rioja "lo está haciendo muy bien y cuenta con iniciativas centradas en el paciente que son referentes a nivel nacional, como la escuela de pacientes y el acompañamiento entre pacientes".

Prieto ha subrayado que uno de los pilares de ACERCA es "capacitar al paciente, ponerlo en el centro", y ha reconocido el trabajo del equipo: "En La Rioja tenéis mucha suerte de contar con este servicio de Nefrología".