UNIR conecta su formación astronómica con el Observatorio de Calar Alto (Almería)

UNIR conecta su formación astronómica con el Observatorio de Calar Alto - UNIR (DOMINIQUE JOUBERT)

Permitirá a estudiantes de Máster en Astrofísica de UNIR observar remotamente con el telescopio de 1,23 metros para complementar formación

LOGROÑO, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y el Centro Astronómico Hispano en Andalucía (CAHA, Observatorio de Calar Alto), han firmado un convenio de colaboración que abre una nueva ventana al cosmos para los estudiantes del Máster Universitario en Astrofísica y Técnicas de Observación en Astronomía.

Este acuerdo representa una oportunidad única para que el alumnado participe en observaciones reales con el emblemático telescopio de 1,23 metros de Calar Alto, ubicado en la Sierra de los Filabres (Almería).

El Observatorio de Calar Alto, fundado en 1973 y gestionado el Consejo Superior de Investigaciones Científicas CSIC) y la Junta de Andalucía, es el mayor complejo astronómico de Europa continental.

"La posibilidad de realizar observaciones reales en uno de los observatorios más prestigiosos del mundo es, sin duda, un valor añadido para el Máster en Astronomía y Astrofísica de UNIR", afirma Roberto Baena, director del título.

Este tipo de experiencia es fundamental para los estudiantes, ya que les permite aplicar los conocimientos teóricos adquiridos en clase en un entorno profesional y altamente especializado.

"La observación directa de cuerpos celestes, el manejo de instrumentación avanzada y la interpretación de datos reales son competencias clave en el desarrollo de futuros profesionales e investigadores de la astronomía", explica Baena.

Jesús Aceituno, director de CAHA, resalta: "Para el Observatorio de Calar Alto es un orgullo abrir nuestras instalaciones a los estudiantes de UNIR. Creemos firmemente que el contacto directo con la investigación y la observación astronómica real es la mejor forma de despertar vocaciones y de formar a la próxima generación de científicos".

Para los estudiantes de UNIR, colaborar con una institución de este calibre supone una inmersión directa en el corazón de la ciencia astronómica.

VÍNCULOS ENTRE LA UNIVERSIDAD Y EL MUNDO CIENTÍFICO.

Este convenio no solo fortalece los vínculos entre la universidad y el mundo científico, sino que también refuerza el papel de UNIR como institución comprometida con la excelencia académica y la innovación educativa.

Con esta alianza, UNIR y CAHA se alinean en una misión común: formar a los astrónomos del mañana con las herramientas del presente y la inspiración de las estrellas.

SOBRE UNIR.

UNIR es una universidad que ofrece una educación superior de calidad a través de las tecnologías más innovadoras, siempre con el estudiante en el centro de su actividad.

En España, imparte 55 grados, 155 másteres oficiales, 83 títulos propios y 4 programas de doctorado que tienen como objetivo acercar una educación integral y personalizada a los más de 90.000 estudiantes que trabajan en sus aulas presenciales-virtuales desde un centenar de naciones, principalmente en España e Hispanoamérica.

Su método de enseñanza, adecuado a las demandas del mercado laboral, hace de UNIR una auténtica palanca social que rompe barreras y ayuda a que cada uno, esté donde esté, cumpla sus sueños de formación y de progreso personal y profesional.

UNIR pertenece al grupo educativo Proeduca, que, junto a otros centros de enseñanza superior y no reglada, atiende a más de 105.000 estudiantes.