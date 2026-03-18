UNIR coordina el proyecto europeo ASSAI sobre IA aplicada a la educación y lidera su lanzamiento en La Rioja - UNIR

LOGROÑO, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) lidera el lanzamiento del proyecto europeo ASSAI, una iniciativa clave para definir cómo debe aplicarse la inteligencia artificial generativa en la evaluación universitaria de forma ética, inclusiva y centrada en las personas. La universidad coordina este consorcio internacional y acoge en su rectorado las primeras reuniones de trabajo de los expertos europeos que analizarán el impacto y la regulación de la IA en la educación superior.

El proyecto ASSAI (AI-Driven Assessment in Education: Shaping Policies for Responsible and Ethical Implementation), financiado por el programa Erasmus Forward Looking y con una duración de 36 meses, cuenta con la colaboración de ocho socios: Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), Universidad de Nantes, Universidad de Bonn, Universidad de Bergen, Instituto Jozef Stefan, la asociación empresarial Digital Europe, la agencia Norwegian Directorate for Higher Education and Skills y el Gobierno de La Rioja.

El objetivo principal del proyecto es fomentar la preparación y capacidad organizativa de las instituciones de educación superior, así como de los responsables políticos encargados del desarrollo de políticas públicas y marcos regulatorios, para planificar y regular el uso de la Inteligencia Artificial generativa.

Para conseguirlo, los expertos realizarán un análisis de los principios y directrices éticas, lo que es aceptable como uso "eficaz" de la IA en la educación y lo que constituye una IA "centrada en el ser humano". Además, recopilarán datos sobre el estado de las técnicas y tecnologías en relación a los métodos de evaluación y la IA generativa.

Asimismo, analizarán las buenas prácticas existentes en Europa en este marco, generarán marcos de actuación y recomendaciones -basadas en la evidencia y en la colaboración entre universidades, organismos regulatorios y administraciones públicas- para la toma de decisiones políticas educativas que integren la IA de forma responsable, ética y eficaz.

Para Daniel Burgos, director del Instituto de Investigación UNIR iTED y coordinador de ASSAI, "toda esta investigación tendrá un impacto en el sistema educativo y en la sociedad porque preparará a las instituciones, docentes y responsables políticos a afrontar los retos y oportunidades que plantea la Inteligencia Artificial en los procesos de enseñanza y aprendizaje".

De ahí que sea fundamental la "colaboración entre universidades, administraciones públicas, centros educativos y organizaciones europeas que aseguren una aplicación real de los resultados de investigación en el diseño de las políticas y estrategias educativas futuras".

ENCUENTRO CON EL GOBIERNO REGIONAL

Durante las primeras reuniones del lanzamiento, celebradas esta semana en el rectorado de UNIR en La Rioja, los expertos han puesto el foco en disertar y debatir sobre las capacidades y el impacto de la IA generativa en el campo de la evaluación, por ser una parte esencial del proceso educativo y por estar intrínsecamente vinculada a la certificación, un campo calificado de alto riesgo por el reciente reglamento europeo encargado de la regulación de la IA.

Un encuentro en el que también se han debatido sobre recomendaciones dirigidas a apoyar la toma de decisiones política educativas y un plan de comunicación, difusión e impacto. En la segunda jornada, celebrada este miércoles, el consorcio se reunió con el consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez, para darle a conocer el proyecto europeo y promover la colaboración con las administraciones públicas.

"Esta sinergia es clave para que los resultados de la investigación tengan una aplicación real en el diseño de políticas y estrategias públicas. La transferencia de conocimiento es el fin último de este proyecto y, además, una de las misiones fundamentales de la universidad", ha incidido el también vicerrector de Proyectos Internacionales de Investigación de UNIR, Daniel Burgos.

Por su parte, Alfonso Domínguez ha destacado que los resultados del proyecto ASSAI, en el que el Gobierno de La Rioja colabora, "pueden aportar un conocimiento valioso, ya que la Inteligencia Artificial es un ámbito estratégico que debe integrarse de manera responsable en todos los sectores".

En este sentido, ha destacado la importancia de analizar en detalle las distintas líneas de trabajo, "desde los aspectos éticos hasta el uso de IA generativa y su posible aplicación a nivel sistémico", con el objetivo de "identificar oportunidades reales de mejora". Según ha señalado, las conclusiones del proyecto podrán incorporarse a políticas educativas y formativas, así como a otras iniciativas públicas en las que la Inteligencia Artificial contribuya a impulsar la innovación y a mejorar los servicios públicos dirigidos los ciudadanos.

El rector de UNIR, José María Vázquez García-Peñuela, ha dado la bienvenida a los expertos y autoridades. En la reunión han estado, además, Fabián Martín, director General de Innovación y Ordenación Educativa del Gobierno de La Rioja, Javier Galiana, director ejecutivo de UNIR, Colin de la Higuera (Universidad de Nantes), Christian M. Stracke (Universidad de Bonn), Barbara Wasson (Universidad de Bergen) y Francisco Javier Ridruejo (Director Sociedad Digital), entre otros.