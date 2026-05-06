UNIR entrega sus Reconocimientos Culturales 2026

Autoridades (Primera fila), premiados (segunda fila) y parte del jurado de los Reconocimientos Culturales (tercera fila) posan en el rectorado de UNIR. - UNIR

LOGROÑO, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) ha celebrado este miércoles la entrega de los Reconocimientos Culturales 2026, unos galardones que distinguen la labor de personas, instituciones e iniciativas destacadas en el ámbito cultural de La Rioja.

En esta cuarta edición, los premiados han sido el fotógrafo y gestor cultural Jesús Rocandio; la Fundación Caja Rioja; la Escuela de Patrimonio Histórico de Nájera; el Museo Urbano de Pradejón; y el Festival de Jazz de Munilla.

El acto ha sido inaugurado por el rector de UNIR, José María Vázquez García-Peñuela, y ha contado con la presencia del presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán; la presidenta del Parlamento riojano, Marta Fernández Cornago; la delegada del Gobierno, Beatriz Arraiz; el director general de Cultura, Roberto Iturriaga y la concejala de Cultura, Rosa Fernández, junto a otras personalidades del ámbito cultural riojano.