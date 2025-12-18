UNIR y la Universidad Villanueva celebrarán el 10 de enero el I Concierto Universitario de Año Nuevo: De Viena a Madrid

Archivo - Sede UNIR con logo en Logroño - UNIR - Archivo

LOGROÑO, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y la Universidad Villanueva presentan el I Concierto Universitario de Año Nuevo: De Viena a Madrid que tendrá lugar el próximo sábado, 10 de enero de 2026, a las 12 horas, en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música de Madrid.

El concierto estará dirigido por Ernesto Monsalve, profesor y director de Proyectos de Música y Artes Escénicas de UNIR.

El programa se centrará en la interpretación de las piezas más celebradas de Johann Strauss Jr. (1825-1899), figura canónica del romanticismo tardío vienés. En el marco del bicentenario de su nacimiento, este recital recreará el célebre Concierto de Año Nuevo de Viena, acercando su esencia a Madrid y a toda la comunidad universitaria, en una búsqueda por transferir a las nuevas generaciones la esencia de la música clásica del XIX.

Se interpretarán valses como 'El Emperador', polcas como 'Estudiantes' y marchas como 'Napoleón', que, aún escritas en otro contexto histórico, resultan de rabiosa vigencia hoy y capaces de conmover y divertir a cuantos las escuchan.

La presentación y contextualización histórica correrá a cargo de Martin Llade, experto en música clásica y voz oficial de la retransmisión del Concierto de Año Nuevo de Viena para RTVE desde 2018. Estará acompañado por la Joven Orquesta Sinfónica de Valladolid, el Orfeón Moratalaz, el Orfeón de Hortaleza 'Maestra Dolores Marco' y el Coro Escolar de Hortaleza, encargados de la interpretación musical. Asimismo, el recital contará con la participación artística del Ballet Bailarte.

El concierto, organizado en colaboración con la Fundación UNIR y la Fundación EME, subraya ya desde esta primera edición el compromiso universitario con la transferencia del conocimiento en el campo de las artes escénicas y la promoción de la música clásica de alto nivel.

Supone una oportunidad para la comunidad académica, además del público general, de compartir una velada que honra una tradición musical de prestigio internacional como el Concierto de Año Nuevo.

El público general puede adquirir sus entradas en El Corte Inglés.