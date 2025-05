La Universidad de La Rioja abre sus puertas el sábado 17 de mayo al estudiantado preuniversitario

LOGROÑO, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de La Rioja organiza el próximo 17 de mayo el Sábado de Puertas Abiertas, un evento pensado y diseñado para que el estudiantado preuniversitario de La Rioja y provincias limítrofes conozca de primera mano la oferta académica del curso 2025-2026.

Las personas interesadas en acudir pueden inscribirse a través de este enlace https://www.unirioja.es/administracion-y-servicios/oficina-del-estudiante/orientacion-preuniversitaria.

Durante la mañana del sábado 17 de mayo los futuros estudiantes universitarios y sus familias podrán visitar las Facultades o Escuelas que sean de su interés, recorrer sus instalaciones y asistir a las charlas informativas tanto de los diferentes grados que oferta la UR como del proceso de acceso y admisión.

En estas sesiones la Universidad de La Rioja presenta su oferta académica para el curso 2025-2026, compuesta por 2 dobles grados, 19 grados con 45 especializaciones y programaciones FP-Universidad, que permiten a estudiantes de ciclos superiores de Formación Profesional obtener grados universitarios relacionados con aquellos en 3 cursos académicos.

La Universidad de La Rioja ofrece enseñanza en grupos reducidos, atención personalizada y la posibilidad de completar la formación con estancias internacionales tipo Erasmus y prácticas profesionales.

A las 10 horas se han programado las visitas a tres de las facultades de la UR: la Facultad de Ciencia y Tecnología (Complejo Científico-Tecnológico, C/ Madre de Dios, 53), la de Ciencias Empresariales (Edificio Quintiliano, C/ La Cigüeña, 60), y la Facultad de Letras y de la Educación (Edificio Filologías. C/ San José de Calasanz, 33).

A partir de las 12 horas se desarrollarán las visitas a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial (Edificio Politécnico. C/ Luis de Ulloa, 4), a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (Edificio Quintiliano. C/ La Cigüeña, 60) y a la Facultad de Ciencias de la Salud (Edificio Ciencias de la Salud. C/ Duquesa de la Victoria, 88).

CAMPAÑA ADMISIÓN UR 2025-2026

La campaña de orientación de la Universidad de La Rioja dirigida se completará el lunes 16 de junio una sesión informativa sobre admisión y admisión que se podrá seguir tanto de forma presencial en el Aula Magna del Edificio Quintiliano desde las 16,00 horas como online a través del canal YouTube.

Esta campaña pretende dar a conocer ante los estudiantes de Bachillerato y Ciclo Formativo de Grado Superior, así como a sus familias, los estudios de la Universidad de La Rioja, sus características como universidad pública, sus servicios e instalaciones; así como información de la prueba de acceso a la Universidad, trámites de admisión y matrícula, y cualquier otro asunto que pueda ser de interés para los estudiantes preuniversitarios (becas, traslados de expediente, alojamiento, etc.).