La Universidad de La Rioja acoge un Encuentro de Centros Educativos de La Rioja - UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

LOGROÑO, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Aula Magna del Edificio Quintiliano ha acogido el Encuentro de Centros Educativos de La Rioja, que ha reunido a centros con diferente idiosincrasia y modelos organizativos y pedagógicos.

En el encuentro -enmarcado en la asignatura Prácticas Escolares, impartida en tercer curso de los Grados en Educación Infantil y Educación Primaria- han participado representantes de seis centros educativos: CEIP Caballero de la Rosa, CEIP Duquesa de la Victoria, CPC Escolapias Sotillo, CEIP San Pío X, CPC Santa María Marianistas y el CEIP Vuelo Madrid-Manila.

El objetivo del encuentro es compartir con el alumnado universitario cuestiones vinculadas a la identidad del centro, su proyecto educativo y enfoque pedagógico, la innovación y los proyectos destacados en los que participan; así como la relación con las familias y el centro educativo como espacio de prácticas, ofreciendo una visión plural y realista del contexto escolar en La Rioja.

La jornada ha concluido con un debate-coloquio, que ha permitido al alumnado intercambiar impresiones con los profesionales de los centros participantes y formular preguntas de su interés, favoreciendo así la reflexión pedagógica y el acercamiento entre la universidad y la realidad educativa.

El Encuentro de Centros Educativos de La Rioja está organizado por las profesoras responsables de la asignatura, María Ángeles Valdemoros y Rosa Ana Alonso, con la colaboración de la Facultad de Letras y de la Educación y del Departamento de Ciencias de la Educación.