La Universidad de La Rioja acoge un Encuentro de Centros Educativos de La Rioja

La Universidad de La Rioja acoge un Encuentro de Centros Educativos de La Rioja
La Universidad de La Rioja acoge un Encuentro de Centros Educativos de La Rioja - UNIVERSIDAD DE LA RIOJA
Europa Press La Rioja
Publicado: miércoles, 6 mayo 2026 12:38
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   LOGROÑO, 6 May. (EUROPA PRESS) -

   El Aula Magna del Edificio Quintiliano ha acogido el Encuentro de Centros Educativos de La Rioja, que ha reunido a centros con diferente idiosincrasia y modelos organizativos y pedagógicos.

   En el encuentro -enmarcado en la asignatura Prácticas Escolares, impartida en tercer curso de los Grados en Educación Infantil y Educación Primaria- han participado representantes de seis centros educativos: CEIP Caballero de la Rosa, CEIP Duquesa de la Victoria, CPC Escolapias Sotillo, CEIP San Pío X, CPC Santa María Marianistas y el CEIP Vuelo Madrid-Manila.

   El objetivo del encuentro es compartir con el alumnado universitario cuestiones vinculadas a la identidad del centro, su proyecto educativo y enfoque pedagógico, la innovación y los proyectos destacados en los que participan; así como la relación con las familias y el centro educativo como espacio de prácticas, ofreciendo una visión plural y realista del contexto escolar en La Rioja.

   La jornada ha concluido con un debate-coloquio, que ha permitido al alumnado intercambiar impresiones con los profesionales de los centros participantes y formular preguntas de su interés, favoreciendo así la reflexión pedagógica y el acercamiento entre la universidad y la realidad educativa.

   El Encuentro de Centros Educativos de La Rioja está organizado por las profesoras responsables de la asignatura, María Ángeles Valdemoros y Rosa Ana Alonso, con la colaboración de la Facultad de Letras y de la Educación y del Departamento de Ciencias de la Educación.

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