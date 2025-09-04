La Universidad de La Rioja celebra el acto solemne de apertura del curso académico 2025-2026

LOGROÑO, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sala de Cámara del Palacio de Congresos de La Rioja 'Riojaforum' acoge mañana, viernes 5 de septiembre, el acto solemne de apertura del curso académico 2025-2026 en la Universidad de La Rioja.

El acto comenzará a las 12,00 horas bajo la presidencia de Eva Sanz Arazuri, rectora de la Universidad de La Rioja, y de Gonzalo Capellán, presidente del Gobierno de La Rioja; y podrá seguirse también en directo a través de https://bit.ly/AperturaCurso2025-26_UR.

Además de los discursos del rector de la UR y del presidente del Gobierno, el acto prevé la intervención de Alfonso Agudo, secretario general de la UR, que presentará la memoria académica del curso pasado.

La lección inaugural, que tendrá como título 'Desafíos de la salud: 10 'PS', Longevidad, Género e Interseccionalidad', será impartida por M.ª Trinidad Herrero Ezquerro. Nacida en Calahorra en 1961 es catedrática de Anatomía y Embriología Humana por la Universidad de Murcia.

En 2018 fue elegida la primera presidenta de la Real Academia de Medicina y Cirugía de la Región de Murcia y en 2021 ingresó en la Real Academia Nacional de Medicina (RANM) donde ocupa el sillón destinado a la Anatomía (el n. º 31).

En el transcurso del acto se impondrá la Medalla de Honor de la Universidad de La Rioja a Juan Carlos Ayala Calvo, rector entre 2020 y 2024.