La Universidad de La Rioja convoca la primera edición de los Premios La Rioja por la Ciencia

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LOGROÑO, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de La Rioja ha convocado la primera edición de los Premios La Rioja por la Ciencia, una nueva iniciativa institucional destinada a reconocer y visibilizar trayectorias, proyectos e iniciativas de excelencia en el ámbito de la investigación, la transferencia del conocimiento, la docencia, la divulgación científica y el compromiso social.

Con estos galardones, la Universidad de La Rioja subraya su compromiso con la ciencia de calidad como motor de progreso económico, social y cultural, y con la necesidad de reconocer públicamente el talento, el esfuerzo y el impacto de quienes contribuyen de forma significativa al avance del conocimiento en La Rioja.

El plazo de presentación de candidaturas se cerrará el próximo 5 de junio.

OCHO MODALIDADES DE PREMIOS.

Los Premios La Rioja por la Ciencia se estructuran en ocho modalidades, que permiten abarcar la diversidad de perfiles, ámbitos y contribuciones al conocimiento:

Excelencia científica, para reconocer trayectorias investigadoras consolidadas.

Talento investigador riojano, dirigido a investigadores e investigadoras menores de 40 años.

Excelencia docente por la transmisión del conocimiento, centrado en la innovación y la calidad educativa.

Alumni distinguido por su contribución al conocimiento, para antiguos alumnos con impacto relevante.

Divulgación científica, destinado a proyectos que acercan la ciencia a la sociedad de forma creativa y rigurosa.

Excelencia empresarial, que reconoce el impulso de la I+D+I desde el tejido productivo.

Compromiso social, para iniciativas basadas en la evidencia científica con impacto en retos sociales.

Premio DIALNET Ciencia Abierta en Español, orientado a la difusión del conocimiento científico en lengua española.

Estas categorías permiten reconocer tanto trayectorias consolidadas como iniciativas innovadoras, proyectos con impacto social y aportaciones que refuercen la cultura científica y el pensamiento crítico, así como la transferencia de conocimiento al tejido productivo y a la sociedad en su conjunto.

DOTACIÓN ECONÓMICA Y OBJETIVOS.

La dotación total de los premios asciende a 10.500 euros, con un importe de 1.500 euros para cada modalidad, a excepción del Premio Excelencia Empresarial, que carece de dotación económica, pero conlleva reconocimiento institucional.

A través de esta convocatoria, la Universidad de La Rioja persigue estimular la excelencia, fomentar la colaboración entre los agentes del sistema riojano de I+D+I, reforzar la transferencia del conocimiento y visibilizar el impacto positivo de la ciencia en la sociedad, consolidando estos premios como un reconocimiento estable en el ámbito científico y académico.

Las candidaturas serán evaluadas por una comisión de valoración única, designada por la rectora de la Universidad de La Rioja, atendiendo a criterios como la trayectoria, la calidad y originalidad, la aplicación y repercusión social y el alineamiento con la misión, visión y valores de la Universidad de La Rioja, con especial atención al impacto en el entorno socioeconómico y cultural de la región.

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS.

El plazo de presentación de candidaturas será de 21 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de La Rioja (5 de mayo de 2026). Las candidaturas deberán presentarse exclusivamente por vía electrónica, a través de la sede electrónica de la Universidad de La Rioja.

Podrán presentar candidaturas grupos de investigadores de prestigio, instituciones científicas, universidades, centros de investigación, entidades culturales, empresas, hospitales, asociaciones y organismos públicos o privados, de acuerdo con la modalidad correspondiente.

Los premios se concederán mediante resolución rectoral y se entregarán en un acto público, en el que las personas y entidades galardonadas recibirán un galardón o placa conmemorativa, pudiendo difundir públicamente el reconocimiento obtenido.