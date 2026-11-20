LOGROÑO 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Aula Magna del Edificio Quintiliano acoge este viernes, 20 de noviembre, el acto de entrega de la primera edición de los Premios La Rioja por la Ciencia 2026. Presidido por la rectora de la Universidad de La Rioja, Eva Sanz, el acto contará también con la participación del presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán.

Estos galardones reconocerán en su primera edición a Julián Garde, rector de la Universidad de Castilla-La Mancha y presidente de CRUE Universidades Españolas; a los catedráticos de la UR Carmen Torres y Jose M.ª López de Luzuriaga, y Alpha Pernía; a las profesoras e investigadoras Paula Pérez Sobrino, Natalia Medrano y María Rodríguez; a la alumna titulada Cristina Fauste León, a la Asociación Riojana de la Empresa Familiar (AREF), y a la Asociación Española Contra el Cáncer en La Rioja (AECC Rioja).

Los I Premios La Rioja por la Ciencia 2026 tienen como finalidad reconocer públicamente la excelencia científica, docente, empresarial y social, así como la divulgación y la transferencia del conocimiento, destacando la contribución de personas y entidades al progreso científico, económico, social y cultural de La Rioja. En definitiva, reconocer a quienes hacen avanzar nuestra sociedad a través del conocimiento.

Con estos galardones la Universidad de La Rioja refuerza su compromiso con una investigación de calidad, una docencia universitaria basada en la evidencia, una transferencia efectiva del conocimiento y una divulgación científica rigurosa y accesible, consolidando la ciencia como un pilar esencial para mejorar el bienestar de la ciudadanía y afrontar los grandes retos sociales.