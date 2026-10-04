La Universidad de La Rioja organiza la IX Semana de la Movilidad Sostenible

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LOGROÑO, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de La Rioja organiza, del lunes 5 al viernes 9 de octubre, la IX Semana de la Movilidad Sostenible, con el fin de promover hábitos de desplazamiento más sostenibles, seguros y eficientes entre la comunidad universitaria y la sociedad.

La IX Semana de la Movilidad Sostenible de la UR está organizada por el Vicerrectorado de Coordinación Académica y Calidad, a través de la Oficina de Sostenibilidad; y se enmarca en los principios de la Semana Europea de la Movilidad.

La actividad tiene busca fomentar la concienciación y la sensibilización sobre la importancia de una movilidad más sostenible, destacando sus beneficios para la salud, el medio ambiente, la economía y la calidad de vida de las personas.

El programa de actividades comienza el lunes 5 de octubre con el Taller 'Efectos del consumo de drogas y alcohol en los conductores', impartido por la Guardia Civil; y sigue el martes 6 con la masterclass 'Futuro sostenible: oportunidades profesionales en la gestión de la cadena de suministro', a cargo de Miguel Ángel García Madurga, profesor de la Universidad de Zaragoza.

En esta masterclass analizará cómo la descarbonización, la inteligencia artificial, la automatización y la necesidad de cadenas de suministro más resilientes están transformando el transporte y la logística. A partir de aplicaciones empresariales y ofertas de empleo reales, se presentarán los nuevos perfiles profesionales del sector y las competencias que demanda el mercado laboral.

El miércoles 7 la Sala de Grados 'José Luis López de Silanes' del Edificio Politécnico acoge dos talleres sobre el sistema de préstamo de bicicletas 'bici-log' y sobre medios de transporte urbano sostenible impartidos por técnicos del Ayuntamiento de Logroño.

El jueves 8, la mesa redonda 'Ciudades que caminan, ciudades saludables' reúne a Federico Castillo Álvarez, facultativo-especialista del Servicio de Neurología del Hospital Universitario de San Pedro; Ana Montalban, arquitecta y directora técnica de la Asociación 'Ciudades que Caminan'; y Manuel Pérez Delgado, de la Federación de Familias de la Escuela Pública de La Rioja (FAPA).

Finalmente, el viernes 9 de octubre concluye el programa de actividades con el Taller 'Circulando en bicicleta por vía interurbana', impartido por la Guardia Civil.

TRANSPORTE, ENERGÍA Y EMISIONES CONTAMINANTES

El transporte constituye uno de los principales focos de consumo energético y de emisiones contaminantes, además de contribuir a la generación de ruido y a la congestión del tráfico. Por ello, impulsar alternativas de movilidad sostenible resulta esencial para avanzar hacia un modelo de desplazamientos más respetuoso con el medio ambiente.

La elección de modos de desplazamiento activos y sostenibles contribuye a reducir el consumo energético y las emisiones contaminantes, favorece entornos más saludables y seguros y promueve un uso más eficiente de los recursos.

La IX Semana de la Movilidad Sostenible de la Universidad de La Rioja cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Logroño, la Guardia Civil, el Hospital San Pedro y la Plataforma de Movilidad de La Rioja (pmLR).